Aziz’in Handan’ı Ayten Soykök hakkında şaşırtan gerçek! Duyan inanamadı meğer Suzan Kardeş ile arasındaki fark...
Aziz'in Handan'ı Ayten Soykök hakkında şaşırtan gerçek! Kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Fırat Tanış, Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimlerin yer aldığı Aziz dizisinde Handan karakterini canlandıran ünlü oyuncu Ayten Soykök'ün hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Lale Devri, Dudaktan Kalbe, Tatlı Sert, Ayrılsak da Beraberiz gibi yapımlarda rol alan oyuncunun özellikle yaşı merak edildi. İnternet kullanıcıları, "Ayten Soykök kaç yaşında?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun yaşını duyanlar şaşkınlığını gizleyemezken dizide Azime karakterini canlandıran Suzan Kardeş ile arasındaki fark dikkat çekti. Bakın Ayten Soykök kaç yaşındaymış...
26.11.2021 22:24
- Son Güncelleme: 26.11.2021 22:24
Ünlü oyuncu Ayten Soykök, başrollerinde Murat Yıldırım ile Damla Sönmez'in yer aldığı Aziz dizisinde canlandırdığı Handan karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.
Oyunculuk performansıyla beğeni toplayan Ayten Soykök'ün hayatı da merak edilip araştırılıyor. Lale Devri, Dudaktan Kalbe, Tatlı Sert, Ayrılsak da Beraberiz gibi yapımlarda rol alan oyuncunun özellikle yaşı merak ediliyor.
Öte yandan internet kullanıcıları, "Ayten Soykök kaç yaşında?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun yaşını duyanlar şaşkınlığını gizleyemezken dizide Azime karakterini canlandıran Suzan Kardeş ile arasındaki fark dikkat çekti.