Aziz'in Efnan'ın Simay Barlas doğal güzel sanılıyordu estetik harikası çıktı! Hayranları hayal kırıklığına uğradı gören şaşkına döndü
Aziz'in Efnan'ın Simay Barlas doğal güzel sanılıyordu estetik harikası çıktı! Zalim İstabul dizisiyle adını duyuran ve şimdilerde başrolünü Murat Yıldırım ile Damla Sönmez'le paylaştığı Aziz dizisinde Efnan karakterini canlandıran Simay Barlas, son dönemin en çok konuşulanları arasında yer aldı. Oyunculuğuyla dikkat çeken Barlas'ın hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Barlas hakkında araştırma yapanlar ünlü oyuncunun yıllar önceki halini görünce ise şaştı kaldı. Doğal güzel sanılan Barlas'ın estetiksiz hali kısa sürede gündem oldu. İşte Simay Barlas'ın herkesi şaşkına çeviren o fotoğrafı...
24.12.2021 23:27
- Son Güncelleme: 24.12.2021 23:27
Aziz dizisinde Efnan karakterine hayat veren Simay Barlas gündeme oturdu. Son dönemin popüler isimleri arasında yer alan oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.