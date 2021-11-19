Aziz’in Efnan’ı Simay Barlas’ın sevgilisi bakın kim çıktı! 23 yaşındaki genç yıldızın aşk hayatı hayli karışık

Bir dönem İdris Nebi Taşkan, Onuralp Bitim, Mert Ekin Daymaz gibi isimlerle aşk yaşayan Simay Barlas'ın kalbi bakın şimdilerde kime ait. İşte başta Simay Barlas olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.