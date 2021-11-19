Aziz'in Efnan'ı Simay Barlas'ın sevgilisi bakın kim çıktı! 23 yaşındaki genç yıldızın aşk hayatı hayli karışık
Zalim İstanbul adlı diziden sonra tekrar ekranlara geri dönen genç yıldız Simay Barlas son günlerin hakkında en çok araştırma yapılan isimlerinden biri. 23 yaşındaki güzel yıldız şimdilerde Aziz dizisinde Efnan karakterine hayat veriyor. Doğal güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Simay Barlas hakkında nereli, boy, kilo gibi temel bilgilerinin yanı sıra sevgilisinin de kim olduğu merak ediliyor. İşte başta Simay Barlas olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.
17 Mayıs 1998 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Simay Barlas, Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümünden mezun olmuştur. İlk oyunculuk deneyimini ''Paramparça'' dizisnde canlandırdığı Öykü karakteri ile yaşayan Simay Barlas; Adı Efsane, Hayat Bazen Tatlıdır gibi dizilerde yer almıştır.
Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan ''Zalim İstanbul'' dizisinde Damla karakterine hayat veren Simay Barlas, şimdilerde Aziz dizisinde Efnan karakterine hayat vermektedir. 23 yaşındaki güzel oyuncu, 1.66 metre boyunda, 47 kilo ve Boğa burcudur.
Bir dönem İdris Nebi Taşkan, Onuralp Bitim, Mert Ekin Daymaz gibi isimlerle aşk yaşayan Simay Barlas'ın kalbi bakın şimdilerde kime ait. İşte başta Simay Barlas olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.