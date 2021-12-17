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Haberler Magazin Aziz'in Efnan'ı Simay Barlas'ın sevgilisi bakın kim çıktı! 23 yaşındaki genç yıldız aşk dolu pozunu paylaştı ortalık yıkıldı

Aziz'in Efnan'ı Simay Barlas'ın sevgilisi bakın kim çıktı! 23 yaşındaki genç yıldız aşk dolu pozunu paylaştı ortalık yıkıldı

Zalim İstanbul adlı diziden sonra tekrar ekranlara geri dönen genç yıldız Simay Barlas son günlerin hakkında en çok araştırma yapılan isimlerinden biri. 23 yaşındaki güzel yıldız şimdilerde Aziz dizisinde Efnan karakterine hayat veriyor. Doğal güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Simay Barlas hakkında nereli, boy, kilo gibi temel bilgilerinin yanı sıra sevgilisinin de kim olduğu merak ediliyor. İşte başta Simay Barlas olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.

17.12.2021 13:20 - Son Güncelleme: 17.12.2021 13:20
Aziz’in Efnan’ı Simay Barlas’ın sevgilisi bakın kim çıktı! 23 yaşındaki genç yıldız aşk dolu pozunu paylaştı ortalık yıkıldı

17 Mayıs 1998 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Simay Barlas, Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümünden mezun olmuştur. İlk oyunculuk deneyimini ''Paramparça'' dizisnde canlandırdığı Öykü karakteri ile yaşayan Simay Barlas; Adı Efsane, Hayat Bazen Tatlıdır gibi dizilerde yer almıştır.

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Aziz’in Efnan’ı Simay Barlas’ın sevgilisi bakın kim çıktı! 23 yaşındaki genç yıldız aşk dolu pozunu paylaştı ortalık yıkıldı

Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan ''Zalim İstanbul'' dizisinde Damla karakterine hayat veren Simay Barlas, şimdilerde Aziz dizisinde Efnan karakterine hayat vermektedir. 23 yaşındaki güzel oyuncu, 1.66 metre boyunda, 47 kilo ve Boğa burcudur.

Aziz’in Efnan’ı Simay Barlas’ın sevgilisi bakın kim çıktı! 23 yaşındaki genç yıldız aşk dolu pozunu paylaştı ortalık yıkıldı

Bir dönem İdris Nebi Taşkan, Onuralp Bitim, Mert Ekin Daymaz gibi isimlerle aşk yaşayan Simay Barlas'ın kalbi bakın şimdilerde kime ait. Simay Barlas son olarak aşk dolu bir Instagram paylaşımı yapınca aşkını da ele verdi. İşte başta Simay Barlas olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.

Aziz’in Efnan’ı Simay Barlas’ın sevgilisi bakın kim çıktı! 23 yaşındaki genç yıldız aşk dolu pozunu paylaştı ortalık yıkıldı

BÜLENT POLAT

Bülent Polat öğretmen Duygu Şenoğlu ile evli.

Aziz’in Efnan’ı Simay Barlas’ın sevgilisi bakın kim çıktı! 23 yaşındaki genç yıldız aşk dolu pozunu paylaştı ortalık yıkıldı

"HAYATIMIN KADINIYLA EVLENDİM"

Bülent Polat'ın nikah kıyıldıktan sonra çekilen bu görüntüsü çok konuşulmuştu. Ünlü oyuncu, nikah sonrası davetlilere şöyle seslendi. "Hepiniz çıkıp göbek atın, kurtlarınızı dökün. Çünkü ben hayatımın kadınıyla evlendim." demişti.

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