Aziz’in Efnan’ı Simay Barlas’ın İbrahim Tatlıses tarafından öve öve bitirilemeyen güzelliği estetik çıktı! Görenler şaştı

Barlas hakkında araştırma yapanlar ünlü oyuncunun yıllar önceki halini görünce ise şaştı kaldı. Malum Simay Barlas'ın güzelliği çok konuşuluyordu. Hatta ünlü türkücü İbrahim Tatlıses de Barlas'ın güzelliğini övdüğü bir patlaşım yapmıştı. Ancak doğal güzel sanılan Barlas'ın estetiksiz hali kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.