Aziz'in Efnan'ı Simay Barlas'ın İbrahim Tatlıses tarafından öve öve bitirilemeyen güzelliği estetik çıktı! Görenler şaştı
Zalim İstabul dizisiyle adını duyuran ve şimdilerde başrolünü Murat Yıldırım ile Damla Sönmez'le paylaştığı Aziz dizisinde Efnan karakterini canlandıran Simay Barlas, son dönemin en çok konuşulanları arasında yer aldı. Oyunculuğuyla dikkat çeken Barlas'ın hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Barlas hakkında araştırma yapanlar ünlü oyuncunun yıllar önceki halini görünce ise şaştı kaldı. Doğal güzel sanılan Barlas'ın estetiksiz olduğu iddia edilen hali kısa sürede gündem oldu. İşte Simay Barlas'ın herkesi şaşkına çeviren o fotoğrafı...
07.02.2022 14:39
- Son Güncelleme: 07.02.2022 14:40
Barlas hakkında araştırma yapanlar ünlü oyuncunun yıllar önceki halini görünce ise şaştı kaldı. Malum Simay Barlas'ın güzelliği çok konuşuluyordu. Hatta ünlü türkücü İbrahim Tatlıses de Barlas'ın güzelliğini övdüğü bir patlaşım yapmıştı. Ancak doğal güzel sanılan Barlas'ın estetiksiz hali kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.