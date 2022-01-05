Aziz’in Efnan’ı Simay Barlas süper mini eteğiyle boy gösterdi! İddialı tarzı ayrı pozları ayrı olay oldu gören dönüp bir daha baktı
Aziz'in Efnan'ı Simay Barlas süper mini eteğiyle boy gösterdi! Başrollerini Damla Sönmez ve Murat Yıldırım ile paylaştığı Aziz dizisinde Efnan karakterini canlandıran ünlü oyuncu Simay Barlas, bir derginin yeni sayısı için kamera karşısına geçti. Çekimde verdiği pozları sosyal medya hesabında yayınlamayı ihmal etmeyen oyuncu, süper mini yeşil eteği ve siyah büstiyeriyle dikkat çekti. İddialı tarzıyla çok konuşulan Barlas, kısa sürede gündem oldu. İşte Simay Barlas'ın o pozları...
05.01.2022 01:47
- Son Güncelleme: 05.01.2022 01:47
Zalim İstanbul ile adını duyuran Simay Barlas, başrollerini Damla Sönmez ve Murat Yıldırım ile paylaştığı Aziz dizisinde canlandırdığı Efnan karakteriyle sık sık adından söz ettirdi.