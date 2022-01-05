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Haberler Magazin Aziz’in Efnan’ı Simay Barlas süper mini eteğiyle boy gösterdi! İddialı tarzı ayrı pozları ayrı olay oldu gören dönüp bir daha baktı

Aziz’in Efnan’ı Simay Barlas süper mini eteğiyle boy gösterdi! İddialı tarzı ayrı pozları ayrı olay oldu gören dönüp bir daha baktı

Aziz'in Efnan'ı Simay Barlas süper mini eteğiyle boy gösterdi! Başrollerini Damla Sönmez ve Murat Yıldırım ile paylaştığı Aziz dizisinde Efnan karakterini canlandıran ünlü oyuncu Simay Barlas, bir derginin yeni sayısı için kamera karşısına geçti. Çekimde verdiği pozları sosyal medya hesabında yayınlamayı ihmal etmeyen oyuncu, süper mini yeşil eteği ve siyah büstiyeriyle dikkat çekti. İddialı tarzıyla çok konuşulan Barlas, kısa sürede gündem oldu. İşte Simay Barlas'ın o pozları...

05.01.2022 01:47 - Son Güncelleme: 05.01.2022 01:47
Aziz’in Efnan’ı Simay Barlas süper mini eteğiyle boy gösterdi! İddialı tarzı ayrı pozları ayrı olay oldu gören dönüp bir daha baktı

Zalim İstanbul ile adını duyuran Simay Barlas, başrollerini Damla Sönmez ve Murat Yıldırım ile paylaştığı Aziz dizisinde canlandırdığı Efnan karakteriyle sık sık adından söz ettirdi.

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Aziz’in Efnan’ı Simay Barlas süper mini eteğiyle boy gösterdi! İddialı tarzı ayrı pozları ayrı olay oldu gören dönüp bir daha baktı

Ünlü oyuncu Simay Barlas şimdi ise sosyal medya hesabında yayınladığı pozlarla gündem oldu.

Aziz’in Efnan’ı Simay Barlas süper mini eteğiyle boy gösterdi! İddialı tarzı ayrı pozları ayrı olay oldu gören dönüp bir daha baktı

Bir derginin yeni sayısı için kamera karşısına geçen Barlas, çekimde verdiği pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Aziz’in Efnan’ı Simay Barlas süper mini eteğiyle boy gösterdi! İddialı tarzı ayrı pozları ayrı olay oldu gören dönüp bir daha baktı

Süper mini yeşil eteği ve siyah büstiyeriyle poz veren oyuncunun paylaşımı, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

Aziz’in Efnan’ı Simay Barlas süper mini eteğiyle boy gösterdi! İddialı tarzı ayrı pozları ayrı olay oldu gören dönüp bir daha baktı

Bir kısım sosyal medya kullanıcısının ilgi gösterdiği paylaşıma "Çok güzelsin", "Kusursuz" yorumlarında bulundu. Ancak bir kısmı ise oyuncunun pozlarını fazla iddialı bularak eleştirdi.

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