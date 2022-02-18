Aziz’in Dilruba’sı Damla Sönmez’in annesine bakın güzelliğiyle kızını solladı! Gören gözlerini alamadı ‘Annesi değil ablası sandım’
Aziz'in Dilruba'sı Damla Sönmez'in annesi güzelliğiyle kızını solladı! Başrollerini Murat Yıldırım ve Simay Barlas ile paylaştığı Aziz dizisinde Dilruba karakterini canlandıran ünlü oyuncu Damla Sönmez, annesi ile gündeme geldi. Ünlü oyuncunun annesi Figen Hanım'ı görenler adeta hayran kaldı. Güzelliğiyle sosyal medyayı sallayan Figen Sönmez için "Annesi değil ablası sandım", "Güzellik genetik", "Damla'nın güzelliğini kimden aldığı belli oldu" yorumları yapıldı. Öte yandan anne-kızın benzerliği görenleri şoke etti. İşte Damla Sönmez'in güzelliğiyle sosyal medyayı sallayan annesi...
18.02.2022 21:05 - Son Güncelleme: 18.02.2022 21:05
Gece Gündüz, Türkan, Bir Aşk Hikayesi, Güllerin Savaşı, Çukur gibi yapımlarda rol alan Damla Sönmez, son olarak Aziz dizisinde Dilruba karakteriyle izleyici karşına çıktı.