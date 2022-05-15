Aziz’in Dilruba’sı Damla Sönmez kumsal pozlarıyla ortalığı salladı! Bikiniyle poz veren Damla'ya Merve Dizdar kayıtsız kalmadı
Aziz'in Dilruba'sı Damla Sönmez kumsal pozlarıyla ortalığı salladı! Başrollerini Simay Barlas ile Murat Yıldırım ile paylaştığı Aziz dizisinde Dilruba karakterini canlandıran ünlü oyuncu Damla Sönmez, tatil sezonunu açtı. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, kumsalda verdiği bikinili pozlarını Instagram hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi. Ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa sürede gündem olurken Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar da meslektaşının pozlarına kayıtsız kalmadı. İşte Damla Sönmez'in sosyal medyada gündem olan o pozları...
15.05.2022 18:36 - Son Güncelleme: 15.05.2022 18:36
Aziz dizisinde Dilruba karakteriyle izleyici karşısına çıkan Damla Sönmez, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirmişti.