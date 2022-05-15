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Haberler Magazin Aziz’in Dilruba’sı Damla Sönmez kumsal pozlarıyla ortalığı salladı! Bikiniyle poz veren Damla'ya Merve Dizdar kayıtsız kalmadı

Aziz’in Dilruba’sı Damla Sönmez kumsal pozlarıyla ortalığı salladı! Bikiniyle poz veren Damla'ya Merve Dizdar kayıtsız kalmadı

Aziz'in Dilruba'sı Damla Sönmez kumsal pozlarıyla ortalığı salladı! Başrollerini Simay Barlas ile Murat Yıldırım ile paylaştığı Aziz dizisinde Dilruba karakterini canlandıran ünlü oyuncu Damla Sönmez, tatil sezonunu açtı. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, kumsalda verdiği bikinili pozlarını Instagram hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi. Ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa sürede gündem olurken Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar da meslektaşının pozlarına kayıtsız kalmadı. İşte Damla Sönmez'in sosyal medyada gündem olan o pozları...

15.05.2022 18:36 - Son Güncelleme: 15.05.2022 18:36
Aziz’in Dilruba’sı Damla Sönmez kumsal pozlarıyla ortalığı salladı! Bikiniyle poz veren Damla’ya Merve Dizdar kayıtsız kalmadı

Aziz dizisinde Dilruba karakteriyle izleyici karşısına çıkan Damla Sönmez, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirmişti.

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Aziz’in Dilruba’sı Damla Sönmez kumsal pozlarıyla ortalığı salladı! Bikiniyle poz veren Damla’ya Merve Dizdar kayıtsız kalmadı

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, Instagram sayfasında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Aziz’in Dilruba’sı Damla Sönmez kumsal pozlarıyla ortalığı salladı! Bikiniyle poz veren Damla’ya Merve Dizdar kayıtsız kalmadı

Tatil sezonunu açan Sönmez, kumsalda verdiği bikinili pozlarını art arda Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Aziz’in Dilruba’sı Damla Sönmez kumsal pozlarıyla ortalığı salladı! Bikiniyle poz veren Damla’ya Merve Dizdar kayıtsız kalmadı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

Aziz’in Dilruba’sı Damla Sönmez kumsal pozlarıyla ortalığı salladı! Bikiniyle poz veren Damla’ya Merve Dizdar kayıtsız kalmadı

Paylaşımının altına "Ee daha daha nasılsınız?" notunu ekleyen Damal Sönmez, makyajsız haliyle de takipçilerinden tam not aldı.

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