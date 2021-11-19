Aziz’in Dilruba’sı Damla Sönmez hakkında şaşırtan gerçek! Herkes merak edip araştırdı sonucu duyan inanamadı meğer Simay Barlas ile...
Kadrosunda; Murat Yıldırım, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış gibi isimlerin yer aldığı Aziz dizisinde Dilruba karakterini canlandıran Damla Sönmez, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirdi. Performansı kadar dış görünüşüyle de dikkat çeken Sönmez'in boyu merak konusu oldu. Birçok internet kullanıcısı, "Damla Sönmez'in boyu kaç?" sorusunun yanıtını arattı. Oyuncunun boyunu öğrenenler "Göründüğü gibi değilmiş!" yorumunda bulunarak şaşkınlıklarını gizleyemedi. Öte yandan Sönmez'in dizide Efnan karakterini canlandıran rol arkadaşı Simay Barlas ile arasındaki boy farkı dikkat çekti. İşte detaylar...
3 Mayıs 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Damla Sönmez, İstanbul Saint Joseph Fransız Lisesinden mezun olduktan sonra Fransa'da Paris Sorbonne Üniversitesinde Tiyatro eğitimi aldı. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda yarı zamanlı 2 yıl keman 1 yıl piyano dalında öğrenim gören Sönmez, Yeditepe Üniversitesi'nde ise Tiyatro Bölümü'nde okudu.
Çukur'da canlandırdığı Efsun karakteriyle de büyük beğeni toplayan oyuncu son olarak Aziz dizisiyle izleyici karşısına çıktı. Başrolünü Murat Yıldırım ile paylaştığı dizide Dilruba karakterinin canlandıran Sönmez, sergilediği başarılı performansın yanı sıra güzelliğiyle de bir kez daha kendine hayran bıraktı.
Dış görünüşüyle dikkat çeken Damla Sönmez'in boyu ise merak konusu oldu. Birçok internet kullanıcısı, "Damla Sönmez'in boyu kaç?" sorusunun yanıtını arattı. O Oyuncunun boyunu öğrenenler "Göründüğü gibi değilmiş!" yorumunda bulunarak şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Öte yandan Sönmez'in dizide Efnan karakterini canlandıran rol arkadaşı Simay Barlas ile arasındaki boy farkı dikkat çekti.