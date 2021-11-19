Aziz’in Dilruba’sı Damla Sönmez hakkında şaşırtan gerçek! Herkes merak edip araştırdı sonucu duyan inanamadı meğer Simay Barlas ile...

Çukur'da canlandırdığı Efsun karakteriyle de büyük beğeni toplayan oyuncu son olarak Aziz dizisiyle izleyici karşısına çıktı. Başrolünü Murat Yıldırım ile paylaştığı dizide Dilruba karakterinin canlandıran Sönmez, sergilediği başarılı performansın yanı sıra güzelliğiyle de bir kez daha kendine hayran bıraktı.