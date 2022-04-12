Aziz’in Dilruba’sı Damla Sönmez derin yırtmacıyla paylaştı! Hem pozu hem bacak dekoltesi dikkat çekti "O nasıl bir duruş?"
Başrolünü Murat Yıldırım ve Simay Barlas'la paylaştığı Aziz dizisinde Dilruba karakterini canlandıran ünlü oyuncu Damla Sönmez, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan oyuncu, derin yırtmaçlı eteği ile verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda Sönmez'in bacak dekoltesi ve pozu dikkat çekti. Bazı sosyal medya kullanıcıları, "O nasıl bir duruş?" yorumunda bulundu. İşte Damla Sönmez'in o paylaşımı...
12.04.2022 19:50 - Son Güncelleme: 12.04.2022 19:50
Aziz dizisinde Dilruba karakterini canlandıran ünlü oyuncu Damla Sönmez, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.