Azeri kızı Günel Zeynalova'nın eski halini unutun! Son hali 'Yok artık' dedirtti
İbrahim Tatlıses, henüz 13 yaşındayken onu meşhur ettiğinde Azeri kızı Günel adeta bambaşka biriydi. Bir süre çok konuşulan isimlerden biri olan Günel Zeynalova ardından ortalardan kayboldu. Bir yandan da sosyal medyayı aktif olarak kullanan Azeri kızı Günel'i hep eski haliyle hatırlıyoruz ama estetik operasyonlarla bambaşka biri haline geldi. Eski hali ile son halini görenler iki farklı kişiler sanıyor. İşte Azeri kızı Günel'in 'Yok artık' dedirten değişimi.
15.03.2019 11:31
- Son Güncelleme: 15.03.2019 11:36
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