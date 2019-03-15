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Azeri kızı Günel Zeynalova'nın eski halini unutun! Son hali 'Yok artık' dedirtti

İbrahim Tatlıses, henüz 13 yaşındayken onu meşhur ettiğinde Azeri kızı Günel adeta bambaşka biriydi. Bir süre çok konuşulan isimlerden biri olan Günel Zeynalova ardından ortalardan kayboldu. Bir yandan da sosyal medyayı aktif olarak kullanan Azeri kızı Günel'i hep eski haliyle hatırlıyoruz ama estetik operasyonlarla bambaşka biri haline geldi. Eski hali ile son halini görenler iki farklı kişiler sanıyor. İşte Azeri kızı Günel'in 'Yok artık' dedirten değişimi.

15.03.2019 11:31 - Son Güncelleme: 15.03.2019 11:36
Azeri kızı Günel Zeynalova'nın eski halini unutun! Estetikli son hali 'Yok artık' dedirtti

İbrahim Tatlıses'in meşhur ettiği isimlerden biri olan Azeri kızı Günel ya da Günel Zeynalova'nın son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. İnanılmaz değişimi görünce sizde çok şaşıracaksınız.

Azeri kızı Günel Zeynalova'nın eski halini unutun! Estetikli son hali 'Yok artık' dedirtti

Sevda Erginci

Azeri kızı Günel Zeynalova'nın eski halini unutun! Estetikli son hali 'Yok artık' dedirtti
Azeri kızı Günel Zeynalova'nın eski halini unutun! Estetikli son hali 'Yok artık' dedirtti

Hilal Altınbilek

1991 doğumlu olan Hilal Altınbilek'in çenesini yaptırdığı, elmacık kemiklerini belirginleştirdiği, bununu ve dişlerini yaptırdığı ayrıca dudaklarına da dolgu yaptırdığı iddia edildi.

Azeri kızı Günel Zeynalova'nın eski halini unutun! Estetikli son hali 'Yok artık' dedirtti
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