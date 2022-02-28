Azeri kızı Günel Zeynalova gelinlik provasındayken Ebru Gündeş ile aldatıldığını öğrenmişti... Bomba olay: ’Reza ile resimlerin...’

Aşk hayatıyla gündeme gelen büyüleyen Günel Zeynalova, Reza Zarrab'ın eski nişanlısı olan Azeri kızı olarak da biliniyor... Günel Zeynalova evlilik hazırlıkları yaparken bir anda terk edilmişti. Reza Zarrab'ın Ebru Gündeş ile birlikte olduğu ortaya çıkmıştı. Zaman zaman bu konuyla gündeme gelen Günel Zeynalova "Gelinlik provasındayken Ebru Gündeş ile aldatıldığımı öğrendim. Adalet tecelli etti" demişti. Azeri kızı Günel sosyal medyada hayranlarıyla soru-cevap yaptı.