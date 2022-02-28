Azeri kızı Günel Zeynalova gelinlik provasındayken Ebru Gündeş ile aldatıldığını öğrenmişti... Bomba olay: 'Reza ile resimlerin...'
İbrahim Tatlıses keşfettiği Günel Zeynalova'nın eski nişanlısı Ebru Gündeş'in boşandığı eşiydi... Reza Zarrab Günel Zeynalova ile ilişkisi varken Ebru Gündeş ile aşk yaşamaya başladığı iddiasıyla zaman zaman gündeme geliyor. Azeri kızı son olarak bu konuda "Gelinlik provasındayken Ebru Gündeş ile aldatıldığımı öğrendim" demişti. Sosyal medyayı aktif kullanan Günel Zeynalova Instagram'dan kendisine yöneltilen eski nişanlısıyla ilgili soruya bakın ne dedi.
Azeri kızı Günel Zeynalova gelinlik provasındayken Ebru Gündeş ile aldatıldığını öğrenmişti... Bomba olay sosyal medyada gerçekleşti.
İbrahim Tatlıses keşfettiğinde henüz 13 yaşındaydı... 'Didem' adlı şarkısıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu.
Son dönemde değişimi ile sık sık adından söz ettiren Günel Zeynalova son olarak İbrahim Tatlıses'in programı İbo Show'a çıktı.
Aşk hayatıyla gündeme gelen büyüleyen Günel Zeynalova, Reza Zarrab'ın eski nişanlısı olan Azeri kızı olarak da biliniyor... Günel Zeynalova evlilik hazırlıkları yaparken bir anda terk edilmişti. Reza Zarrab'ın Ebru Gündeş ile birlikte olduğu ortaya çıkmıştı. Zaman zaman bu konuyla gündeme gelen Günel Zeynalova "Gelinlik provasındayken Ebru Gündeş ile aldatıldığımı öğrendim. Adalet tecelli etti" demişti. Azeri kızı Günel sosyal medyada hayranlarıyla soru-cevap yaptı.
Günel Zeynalova kendisine gelen Reza Zarrab ile ilgili soruya kısa bir yanıt verdi. "Abla Reza Bey ile senin resimlerin hâlâ telefonunda duruyor mu? Seren Serengil öyle diyordu" sorusuna ünlü şarkıcı "Müzik konuşalım, boşverin o dedikoduları" yanıtını verdi.
EBRU'NUN AĞZI KULAKLARINDA!
Ebru Gündeş, geçtiğimiz aylarda 'Hadise ile yasak aşk yaşadığı ileri sürülen eşi Reza'dan boşanmıştı... Geçtiğimiz gün Ebru Gündeş ile Iraklı işadamı Rassan Khoshnaw'ın görüntüsü bomba etkisi yarattı. İşte Ebru , Hadise ve Reza arasında yaşananlar...