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Azeri kızı Günel Zeynalova 21 yılda bambaşka biri oldu! İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği Günel Zeynalova...

İbrahim Tatlıses sayesinde girdi hayatımıza Azeri kızı Günel... Henüz 13 yaşındaydı, İbrahim Tatlıses'in 'Oy Didem' klibiyle hafızalara kazındı. Yeni yeni tanınmaya başladığı zamanlarda, gür kaşlı hali ile dikkat çeken Azeri kızı Günel, uzun yıllar kaşlarını aldırmamıştı. Bunun nedenini 'Azerbaycan'da kızlar, kaşlarını evlendiklerinde aldırırlar' şeklinde açıklamıştı. Şu anda 34 yaşında olan Azeri kızı Günel Zeynalova bambaşka biri oldu. İbrahim Tatlıses'in keşfettiği Azeri kızı Günel, geçirdiği estetik operasyonlar sonucu Seren Serengil'e dahi benzeildi.

02.10.2020 09:27 - Son Güncelleme: 02.10.2020 09:38
Azeri kızı Günel Zeynalova 21 yılda bambaşka biri oldu! İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği Günel Zeynalova...

İbrahim Tatlıses'in 1998 Azerbeycan konserinde sahneye fırlayıp Sibel Can'ın "Padişah" şarkısını söylemişti Günel. İşte o an, Günel'in hayatının dönüm noktası oldu. "Manevi babam" dediği İbrahim Tatlıses'in oldukça büyük beğenisini kazanan bu 13 yaşındaki kız, Türkiye'ye geldi ve Tatlıses öncülüğünde tanındı.

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Azeri kızı Günel Zeynalova 21 yılda bambaşka biri oldu! İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği Günel Zeynalova...

İbrahim Tatlıses'in keşfettiği Azeri kızı Günel, geçirdiği estetik operasyonlar sonucu bambaşka biri oldu. Azeri kızı Günel'in son halini görenler, Seren Serengil'e benzetti. İşte ünlülerin ilginç benzerlikleri...

Azeri kızı Günel Zeynalova 21 yılda bambaşka biri oldu! İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği Günel Zeynalova...

Aleyna Tilki ve İngiliz makyaj sanatçısı Florence Rose arasındaki benzerlik, Aleyna Tilki'nin paylaştığı fotoğraflarla ortaya çıkmıştı.

Azeri kızı Günel Zeynalova 21 yılda bambaşka biri oldu! İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği Günel Zeynalova...

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in İngiliz model Penny Lane'e benzerliği konuşulmuştu.

Azeri kızı Günel Zeynalova 21 yılda bambaşka biri oldu! İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği Günel Zeynalova...

Nurettin Sönmez, ünlü oyuncu Jason Moma'ya benzetiliyor.

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