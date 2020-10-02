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Azeri kızı Günel Zeynalova 21 yılda bambaşka biri oldu! İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği Günel Zeynalova...

İbrahim Tatlıses sayesinde girdi hayatımıza Azeri kızı Günel... Henüz 13 yaşındaydı, İbrahim Tatlıses'in 'Oy Didem' klibiyle hafızalara kazındı. Yeni yeni tanınmaya başladığı zamanlarda, gür kaşlı hali ile dikkat çeken Azeri kızı Günel, uzun yıllar kaşlarını aldırmamıştı. Bunun nedenini 'Azerbaycan'da kızlar, kaşlarını evlendiklerinde aldırırlar' şeklinde açıklamıştı. Şu anda 34 yaşında olan Azeri kızı Günel Zeynalova bambaşka biri oldu. İbrahim Tatlıses'in keşfettiği Azeri kızı Günel, geçirdiği estetik operasyonlar sonucu Seren Serengil'e dahi benzeildi.

02.10.2020 09:27 - Son Güncelleme: 02.10.2020 09:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





