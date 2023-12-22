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Az buz değil yan yana tam 18 yıl! Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Gözden uzak kalbine yakın

Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban karakterini canlandıran ünlü oyuncu Özgür Ozan'ın 18 yıllık eşini görenler hayran kaldı. Sosyal medya paylaşımlarında eşine sık sık yer veren ünlü oyuncunun romantik paylaşımları dikkat çekti. Ünlü çift için "Çok yakışıyorsunuz", "Allah ayırmasın" yorumları yapıldı. İşte Özgür Ozan'ın güzeller güzeli eşi...

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Giriş Tarihi 22 Aralık 2023, 16:21 Güncelleme 22 Aralık 2023, 16:21
Az buz değil yan yana tam 18 yıl! Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan’ın eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Gözden uzak kalbine yakın 1

Çocuklar Duymasın adlı dizide canlandırdığı Selami karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ve ardından Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban rolüyle izleyici karşısına çıkan Özgür Ozan'ın 18 yıllık eşini görenler hayran kaldı.

Az buz değil yan yana tam 18 yıl! Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan’ın eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Gözden uzak kalbine yakın 2

Sosyal medya paylaşımlarında eşine sık sık yer veren ünlü oyuncunun romantik paylaşımları dikkat çekti.

Az buz değil yan yana tam 18 yıl! Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan’ın eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Gözden uzak kalbine yakın 3

Ünlü çift için "Çok yakışıyorsunuz", "Allah ayırmasın" yorumları yapıldı.

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