Az buz değil 60 kiloyu verdi mayolu bikinili pozların ardı arkası kesilmedi! Yeşim Ceren Bozoğlu oldu bir afet! Havuz başında...
2017 yılında geçirdiği mide küçültme ameliyatının ardından spor da yaparak fit bir görüntüye kavuşmuştu Yeşim Ceren Bozoğlu. Verdiği kilolar bir yanan Yeşim Ceren Bozoğlu büyük bir imaj değişikliğine de gitti. Kendini baştan yaratan Yeşim Ceren Bozoğlu'nun eski halini bilen, son halini görüncü bir başkası sansa da aslında Yeşim Ceren Bozoğlu'nun ta kendisiydi. Verdiği kilolarla adeta 20'li yaşlarına dönen Yeşim Ceren Bozoğlu son olarak havuz başında bir paylaşım yaparak magazin gündemine geldi. İşte detaylar.
Mide küçültme ameliyatı ile fazla kilolarından kurtulan Yeşim Ceren Bozoğlu, değişimiyle adından sık sık söz ettiriyor. 'O Hayat Benim' dizisindeki kilolu haliyle hafızalara kazınan ve daha sonra kilo vermek için mide küçültme ameliyatı olan Yeşim Ceren Bozoğlu 58 kiloya kadar düşmüştü.
Değişimiyle zaman zaman konuşulan Yeşim Ceren Bozoğlu'nun son olarak Hayaller ve Hayatlar dizisinde rol aldı.
İki yılda 60 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu setten zaman zaman paylaşımlar yaparak hayranlarının beğenisini topluyor.
Verdiği kiloların yanı sıra yeni imajıyla da dikkat çeken Bozoğlu, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor ve paylaşımlarıyla mest ediyor. Verdiği kilolarla dikkat çeken oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, "48 yaşındayım ama geçenlerde sarışın halimle 18 yaşındaki Aleyna Tilki'ye benzetilmişim'' demişti. Filtre kullandığını söyleyen Yeşim Ceren Bozoğlu estetik itirafında da bulunmuştu.