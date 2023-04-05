Aytaç Şaşmaz'ın yeni sevgilisi bakın kim çıktı! Aralarındaki yaş farkı olay... Cemre Baysel'le ayrılmıştı meğer Demet Özdemir'in...
Aytaç Şaşmaz'ın yeni sevgilisi bakın kim çıktı! Gündeme bomba gibi düşen aşk haberinin ardından Aytaç Şaşmaz ile sevgilisinin arasındaki yaş farkı gündem oldu. Oyuncu Aytaç Şaşmaz, geçen aralık ayında oyuncu sevgilisi Cemre Baysel'den ayrılmıştı. Bir arkadaş ortamında Demet Özdemir'in yakın arkadaşı ile tanışan yakışıklı oyuncunun bahsi geçen sunucudan çok etkilendiği öğrenildi.
Aytaç Şaşmaz'ın yeni sevgilisi bakın kim çıktı! Cemre Baysel'le ayrılmıştı meğer Demet Özdemir'in yakın arkadaşıyla birlikteymiş. İkilinin aralarındaki yaş farkı ise sosyal medya gündeminde.
Evlenmeleri beklenen Aytaç Şaşmaz ile Cemre Baysel çiftin ayrılık kararı almaları oldukça şaşırtmıştı. Bir mekan çıkışı görüntülenen Aytaç Şaşmaz, Cemre Baysel ile ayrılıklarının nedeni ile ilgili bir soruya, "Bu konuda konuşmak istemiyorum" cevabını vermişti. Muhabirlerin, "Sizi üzmek istemiyoruz ama pişmanlığınız var mı? Dışarıya var gibi yansıtıyorsunuz?" sorusuna, "Hiç kimsenin bir şey yansıttığı yok. Her şey aslında kendi gidişatında gidiyor. Biz de insanız. Böyle bir yolculuk bizimkisi" demişti.
Yeni bir 'aşk bombası' batladı. Sunucu Saadet Özsırkıntı ile oyuncu Aytaç Şaşmaz'ın bir süredir görüştüğü öğrenildi.