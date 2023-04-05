Aytaç Şaşmaz’ın yeni sevgilisi bakın kim çıktı! Aralarındaki yaş farkı olay... Cemre Baysel’le ayrılmıştı meğer Demet Özdemir’in...

Evlenmeleri beklenen Aytaç Şaşmaz ile Cemre Baysel çiftin ayrılık kararı almaları oldukça şaşırtmıştı. Bir mekan çıkışı görüntülenen Aytaç Şaşmaz, Cemre Baysel ile ayrılıklarının nedeni ile ilgili bir soruya, "Bu konuda konuşmak istemiyorum" cevabını vermişti. Muhabirlerin, "Sizi üzmek istemiyoruz ama pişmanlığınız var mı? Dışarıya var gibi yansıtıyorsunuz?" sorusuna, "Hiç kimsenin bir şey yansıttığı yok. Her şey aslında kendi gidişatında gidiyor. Biz de insanız. Böyle bir yolculuk bizimkisi" demişti.