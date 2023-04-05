RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Aytaç Şaşmaz'ın yeni sevgilisi bakın kim çıktı! Aralarındaki yaş farkı olay... Cemre Baysel'le ayrılmıştı meğer Demet Özdemir'in...

Aytaç Şaşmaz'ın yeni sevgilisi bakın kim çıktı! Aralarındaki yaş farkı olay... Cemre Baysel'le ayrılmıştı meğer Demet Özdemir'in...

Aytaç Şaşmaz'ın yeni sevgilisi bakın kim çıktı! Gündeme bomba gibi düşen aşk haberinin ardından Aytaç Şaşmaz ile sevgilisinin arasındaki yaş farkı gündem oldu. Oyuncu Aytaç Şaşmaz, geçen aralık ayında oyuncu sevgilisi Cemre Baysel'den ayrılmıştı. Bir arkadaş ortamında Demet Özdemir'in yakın arkadaşı ile tanışan yakışıklı oyuncunun bahsi geçen sunucudan çok etkilendiği öğrenildi.

05.04.2023 10:00 - Son Güncelleme: 05.04.2023 10:09
Aytaç Şaşmaz’ın yeni sevgilisi bakın kim çıktı! Aralarındaki yaş farkı olay... Cemre Baysel’le ayrılmıştı meğer Demet Özdemir’in...

Aytaç Şaşmaz'ın yeni sevgilisi bakın kim çıktı! Cemre Baysel'le ayrılmıştı meğer Demet Özdemir'in yakın arkadaşıyla birlikteymiş. İkilinin aralarındaki yaş farkı ise sosyal medya gündeminde.

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Aytaç Şaşmaz’ın yeni sevgilisi bakın kim çıktı! Aralarındaki yaş farkı olay... Cemre Baysel’le ayrılmıştı meğer Demet Özdemir’in...

Evlenmeleri beklenen Aytaç Şaşmaz ile Cemre Baysel çiftin ayrılık kararı almaları oldukça şaşırtmıştı. Bir mekan çıkışı görüntülenen Aytaç Şaşmaz, Cemre Baysel ile ayrılıklarının nedeni ile ilgili bir soruya, "Bu konuda konuşmak istemiyorum" cevabını vermişti. Muhabirlerin, "Sizi üzmek istemiyoruz ama pişmanlığınız var mı? Dışarıya var gibi yansıtıyorsunuz?" sorusuna, "Hiç kimsenin bir şey yansıttığı yok. Her şey aslında kendi gidişatında gidiyor. Biz de insanız. Böyle bir yolculuk bizimkisi" demişti.

Aytaç Şaşmaz’ın yeni sevgilisi bakın kim çıktı! Aralarındaki yaş farkı olay... Cemre Baysel’le ayrılmıştı meğer Demet Özdemir’in...

Yeni bir 'aşk bombası' batladı. Sunucu Saadet Özsırkıntı ile oyuncu Aytaç Şaşmaz'ın bir süredir görüştüğü öğrenildi.

Aytaç Şaşmaz’ın yeni sevgilisi bakın kim çıktı! Aralarındaki yaş farkı olay... Cemre Baysel’le ayrılmıştı meğer Demet Özdemir’in...

Çiftin henüz birbirlerini tanıma aşamasında olduğu iddia ediliyor.

Aytaç Şaşmaz’ın yeni sevgilisi bakın kim çıktı! Aralarındaki yaş farkı olay... Cemre Baysel’le ayrılmıştı meğer Demet Özdemir’in...

Bir arkadaş ortamında Saadet Özsırkıntı ile tanışan yakışıklı oyuncunun sunucudan çok etkilendiği gelen bilgiler arasında.

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