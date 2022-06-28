Aysun Kayacı'nın son halini görenler gözlerine inanamadı 'Seda Sayan sandım' Yıllardır kayıplardaydı eski halinden eser kalmadı
Bir dönemin gözde modellerinden biriydi Aysun Kayacı. Podyumların aranan mankenlerinden biri olan, o dönemin yıldız futbolcularından biri olan Emre Aşık'la yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen bir isimdi. Özellikle de 'benim oyumla, dağdaki çobanın oyu bir mi?' sözüyle Türkiye'nin hafızasına kazındı. 2012 yılında Efe Kapancı ile evlenip Londra'ya yerleşen Aysun Kayacı o gündür bugündür kayıp. Kayacı, yıllar sonra Dubai'de gelinlik provası yaparken görüntülendi. Zayıflığıyla dikkat çeken ünlü ismi görenler tanımakta güçlük çekti.
Bir döneme damgasını vuran isimlerinden biri olan ve 'Benim oyumla çobanın oyu bir mi?' sözüyle efsaneleşen Aysun Kayacı yıllar sonra ilk kez ortaya çıktı. 2012'de Efe Kapancı ile evlenerek Londra'ya yerleşen Aysun Kayacı, Dubai'de gelinlik provası yaparken görüntülendi.
Yıllardır yurt dışında yaşayan eski manken Aysun Kayacı, sosyal medyada sık sık trend topic oluyor. Son olarak, geçtiğimiz yıl 'Hakan Ural ile benim oyum bir mi?" dediği iddia edilen Kayacı, bir açıklama yaparak, Twitter'dan bıktığını söyleyerek hesapları yılda 2-3 kere şikayet ettiğini ifade etti. Adına açılan sahte hesapları şikayet etmesinden bir sonuç alamadığını söylemişti.
2012'de Efe Kapancı ile evlenerek Londra'ya yerleşen Aysun Kayacı yıllar sonra ilk kez görüntülendi. Uzun süredir merak konusu olan Kayacı, Dubai'de gelinlik mağazasında kendisine özel gelinlik diktirirken görüntülendi.
Bilal Özcan'ın haberine göre, neden gelinlik aldığı merak konusu olan Kayacı'nın, ünlü olduğunu sakladığı ve sıradan bir vatandaş gibi davrandığı iddia edildi. Öte yandan Kayacı'nın son hali Seda Sayan'a benzetildi.
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