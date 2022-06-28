Aysun Kayacı’nın son halini görenler gözlerine inanamadı ’Seda Sayan sandım’ Yıllardır kayıplardaydı eski halinden eser kalmadı

Yıllardır yurt dışında yaşayan eski manken Aysun Kayacı, sosyal medyada sık sık trend topic oluyor. Son olarak, geçtiğimiz yıl 'Hakan Ural ile benim oyum bir mi?" dediği iddia edilen Kayacı, bir açıklama yaparak, Twitter'dan bıktığını söyleyerek hesapları yılda 2-3 kere şikayet ettiğini ifade etti. Adına açılan sahte hesapları şikayet etmesinden bir sonuç alamadığını söylemişti.