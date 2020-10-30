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Ayşecan Tatari ve eşi Edip Tepeli'nin mutluluk gözyaşları! Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su anne oldu, ilk fotoğraf geldi
Ayşecan Tatari ve eşi Edip Tepeli'nin mutluluk gözyaşları! Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su anne oldu, ilk fotoğraf geldi
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı 'Duygu' karakteriyle tanınan Ayşecan Tatari anne oldu. İlk bebeğini kucağına alan Ayşecan Tatari ve eşi Edip Tepeli'den ilk fotoğraf geldi. 31 yaşındaki Tatari fotoğrafı 'Hello world' (Merhaba dünya) notuyla paylaşırken Edip Tepeli ise, "Kalbim Ege'de doğdu" mesajıyla yayınladı. İşte Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli'nin bebeği başta olmak üzere ünlülerin çocukları...
30.10.2020 10:08
- Son Güncelleme: 30.10.2020 10:56
Çocukları Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari 2017 yılında Edip Tepeli ile nikah masasına oturmuştu. Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli ilk çocuklarına kucağına aldı.
Mutlu bir evlilikleri olan Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli çifti bebeklerini kucaklarına almanın heyecanı yaşıyor.
Geçtiğimiz günlerde eşinin Sefirin Kızı dizisinden arkadaşları ile minik bir kutlama yapan çift bebeklerinin ismini açıklamışlardı. Ayşecan Tatari'nin adını Müjgan koydukları bebeğinin ilk fotoğrafı da ortaya çıktı.
Bodrum'a yerleşen Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli çifti, dün bebeklerini kucaklarına aldı ve verdikleri aile pozunu Instagram hesaplarında paylaştı.
İşte Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'nin bebeği ile ilk pozu...
Ünlü isimlerin kendileri gibi ünlü çocukları...