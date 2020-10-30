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Ayşecan Tatari ve eşi Edip Tepeli'nin mutluluk gözyaşları! Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su anne oldu, ilk fotoğraf geldi

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı 'Duygu' karakteriyle tanınan Ayşecan Tatari anne oldu. İlk bebeğini kucağına alan Ayşecan Tatari ve eşi Edip Tepeli'den ilk fotoğraf geldi. 31 yaşındaki Tatari fotoğrafı 'Hello world' (Merhaba dünya) notuyla paylaşırken Edip Tepeli ise, "Kalbim Ege'de doğdu" mesajıyla yayınladı. İşte Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli'nin bebeği başta olmak üzere ünlülerin çocukları...

30.10.2020 10:08 - Son Güncelleme: 30.10.2020 10:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





