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Ayşecan Tatari ve eşi Edip Tepeli'nin mutluluk gözyaşları! Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su anne oldu, ilk fotoğraf geldi

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı 'Duygu' karakteriyle tanınan Ayşecan Tatari anne oldu. İlk bebeğini kucağına alan Ayşecan Tatari ve eşi Edip Tepeli'den ilk fotoğraf geldi. 31 yaşındaki Tatari fotoğrafı 'Hello world' (Merhaba dünya) notuyla paylaşırken Edip Tepeli ise, "Kalbim Ege'de doğdu" mesajıyla yayınladı. İşte Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli'nin bebeği başta olmak üzere ünlülerin çocukları...

30.10.2020 10:08 - Son Güncelleme: 30.10.2020 10:56
Ayşecan Tatari ve eşi Edip Tepeli'nin mutluluk gözyaşları! Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su anne oldu, ilk fotoğraf geldi

Çocukları Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari 2017 yılında Edip Tepeli ile nikah masasına oturmuştu. Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli ilk çocuklarına kucağına aldı.

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Ayşecan Tatari ve eşi Edip Tepeli'nin mutluluk gözyaşları! Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su anne oldu, ilk fotoğraf geldi

Mutlu bir evlilikleri olan Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli çifti bebeklerini kucaklarına almanın heyecanı yaşıyor.

Ayşecan Tatari ve eşi Edip Tepeli'nin mutluluk gözyaşları! Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su anne oldu, ilk fotoğraf geldi

Geçtiğimiz günlerde eşinin Sefirin Kızı dizisinden arkadaşları ile minik bir kutlama yapan çift bebeklerinin ismini açıklamışlardı. Ayşecan Tatari'nin adını Müjgan koydukları bebeğinin ilk fotoğrafı da ortaya çıktı.

Ayşecan Tatari ve eşi Edip Tepeli'nin mutluluk gözyaşları! Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su anne oldu, ilk fotoğraf geldi

Bodrum'a yerleşen Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli çifti, dün bebeklerini kucaklarına aldı ve verdikleri aile pozunu Instagram hesaplarında paylaştı.

Ayşecan Tatari ve eşi Edip Tepeli'nin mutluluk gözyaşları! Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su anne oldu, ilk fotoğraf geldi

İşte Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'nin bebeği ile ilk pozu...

Ünlü isimlerin kendileri gibi ünlü çocukları...

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