Ayşe Kökçü'nün gençliğini gören hayran kaldı! 7 yıldır Gökhan Mete'yle evli olan Bizimkiler'in Nazan'ını gören: "Tam bir fıstık"
Ayşe Kökçü'nün gençliğini gören hayran kaldı! 7 yıldır Gökhan Mete'yle evli olan Bizimkiler'in Nazan'ını gören sosyal medya kullanıcıları "Tam bir fıstık" yorumları yaptı. 'Bizimkiler dizisindeki 'Nazan' karakteriyle tanınan Ayşe Kökçü'nin itirafı gündeme bomba gibi düştü. Katıldığı programda samimi açıklamalarda bulunan 67 yaşındaki Ayşe Kökçü'nün gençlik halini merak edenler, o fotoğrafları yorumsuz bırakmadı.
Ayşe Kökçü'nün gençliğini gören hayran kaldı! 7 yıldır Gökhan Mete'yle evli olan Bizimkiler'in Nazan'ını görenler, "Tam bir fıstık" yorumları yapıyor.
1989-2002 yılları arasında ekrana gelen Bizimkiler dizisinde Nazan karakterini canlandıran ünlü oyuncu Ayşe Kökçü, YouTube'da konuk olduğu programda dikkat çekici itiraflarda bulundu. Hep uzun işlerde yer aldığını söyleyen usta oyuncu, 15 sezon boyunca yayınlanan 'Bizimkiler' dizisi hakkında ilk kez konuştu. Ayşe Kökçü, bir fenomene dönüşen 'Bizimkiler' dizisi hakkında şu ifadeleri kullandı:
"O zamanlar tanınmış değilim, tiyatroda çalışıyordum. 1984 yılında Umur Bugay, 'Bahar Noktası' oyununda görmüş. 'İlla bu oynasın' demiş. Ben öyle başladım. Dizi hiç aklımda yoktu. Dizi inanılmaz bir yere çıktı. İlk zamanlarında hiç tutmadı, hatta karikatürler vardı; ağır aksak, oturuyoruz, yemek sahneleri iki saat sürüyor. Sonra birden bire dizide büyük bir patlama oldu. TRT'den özel televizyonlara transfer oldu. En son Show TV'deyken kalktı. Bu reytingler ile baş edemedi. En son süremiz 90 dakikaydı, daha fazla istemişler. Umur 'Yapamayız' dedi ve yayından kalktı."
"BİR EVDEN DİĞER EVE GİDER GİBİ"
Usta oyuncu, "Uzun süre aynı rolü oynamaktan mutsuz oldunuz mu?" sorusuna da cevapladı: Mutsuz olmadım. Sanki bir evden diğer eve gider gibi olduk. 'Lüküs Hayat' da öyle. Zaman zaman sıkılıyorsunuz ama hep uzun süreli işler yaptım. 'Kanlı Nigar' beş sene sürdü, tek kişilik oyunum 'Bir Kadın' altı sene sürdü. Bunları yaptık, 'İyi ki yapmışız' diyorum, şimdi yok böyle güzel şeyler.
2016 yılında oyuncu Gökhan Mete ile evlenen Ayşe Kökçü'nün itiraflarının ardından gençlik halleri merak konusu oldu.