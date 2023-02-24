Ayşe Kökçü'nün gençliğini gören hayran kaldı! 7 yıldır Gökhan Mete'yle evli olan Bizimkiler'in Nazan'ını gören: "Tam bir fıstık"

"O zamanlar tanınmış değilim, tiyatroda çalışıyordum. 1984 yılında Umur Bugay, 'Bahar Noktası' oyununda görmüş. 'İlla bu oynasın' demiş. Ben öyle başladım. Dizi hiç aklımda yoktu. Dizi inanılmaz bir yere çıktı. İlk zamanlarında hiç tutmadı, hatta karikatürler vardı; ağır aksak, oturuyoruz, yemek sahneleri iki saat sürüyor. Sonra birden bire dizide büyük bir patlama oldu. TRT'den özel televizyonlara transfer oldu. En son Show TV'deyken kalktı. Bu reytingler ile baş edemedi. En son süremiz 90 dakikaydı, daha fazla istemişler. Umur 'Yapamayız' dedi ve yayından kalktı."