Aynı Yağmur Altında ilk bölümüyle ekrana kilitledi: Rosa'nın Londra'dan İstanbul'a uzanan yolculuğu

ATV'nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında, dün akşam yayınlanan ilk bölümüyle ekran yolculuğuna iddialı bir başlangıç yaptı. Yağmurun hakim olduğu karanlık bir gecede açılan hikaye izleyiciyi daha ilk sahnelerden itibaren içine çekmeyi başardı. Atmosferi, anlatım dili ve karakterlerin kurduğu duygusal bağ sosyal medyada kısa sürede dikkat çeken başlıklar arasına girerken açılıştaki Filistin mesajı da izleyiciler tarafından konuşulan detaylar arasında yer aldı.

Dizinin merkezinde yer alan Rosa'nın Londra'dan İstanbul'a uzanan hikayesi yalnızca fiziksel bir yolculuk değil aynı zamanda geçmişle hesaplaşma ve yeni başlangıçların arayışı olarak ekrana yansıdı. İlk bölümde kurulan gizemli yapı karakterlerin geçmişine dair merak duygusunu güçlendirirken izleyiciyi gelecek bölümlere dair ipuçlarını takip etmeye yönlendirdi.

AYNI YAĞMUR ALTINDA 1. BÖLÜM ÖZETİ

Londra'da katıldığı bir protestoda aldığı darbe sonucu beyninde ölümcül bir anevrizma oluşan aktivist Rosa, her an ölümle burun buruna olduğunu öğrenir.

HAVALİMANINDA YOLLARI KESİŞİR

Hiç tanımadığı babasından gelen gizemli bir telefonla geçmişinin izini sürmek üzere İstanbul'a gelen Rosa'nın yolu, havalimanında Ali Aydan ile kesişir.

Ali, otoriter babası Faik Aydan'ın baskıları ve Karanoğlu ailesinin kızı Beliz ile olan zorunlu ilişkisi arasında sıkışmışken, Rosa'da yıllardır aradığı huzuru ve aşkı bulur.

MASALSI BAŞLANGIÇ GÖLGELENİR

Ancak bu masalsı başlangıç, Karanoğlu ailesinin karanlık varisi Koray'ın saplantılı aşkı ve Ali'nin hayatını hedef alan büyük bir tehditle gölgelenir.

İki farklı dünyanın, büyük sırların ve inanç sınavlarının ortasında kalan Rosa ve Ali için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

AYNI YAĞMUR ALTINDA KÜNYE:

Yapım : Baba Yapım
Yapımcı: Osman Enes Yakut
Yönetmen: Ali Balcı, Işılsu Günday
Proje Tasarım: Hasan Burak Kayacı
Senaryo:Hasan Burak Kayacı, ⁠Kemal Çelik, ⁠Hakan Kandal ‎
Oyuncular:Nilsu Berfin Aktaş (Rosa), Burak Tozkoparan (Ali), Hülya Avşar (Fazilet), Fikret Kuşkan (Umur), Deniz Uğur (Hümeyra), Levent Ülgen (Faik), Erkan Can (Mürsel Duran), Mine Çayıroğlu (Tülin), Taro Emir Tekin (Koray), Bahar Şahin (Beliz), Sarp Bozkurt (Bülent), Türkü Turan (Seray), Birand Tunca (Kerem), Aleyna Bozok (Merve), Selin Işık (Rana), Taha Baran Özbek (Yiğit), Lara Aslan (İlyun), Eftelya Bilen (Reyhan), Eda Şölenci (Dilan), Sibel Atasoy (Diana), Hakan Eratik (Ünal Yavuz), Gonca Sarıyıldız (Seher), Fatih Doğan (Hayati), Özlem Başkaya (Şermin), Uğur Çevik (Samet), Koray Kadirağa (Soso), Orhan Eşkin (Yula), Halil İbrahim Kalaycıoğlu (Ergani), Timur Ölkebaş (Beyazıt)