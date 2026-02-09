Aynı Yağmur Altında ilk bölümüyle ekrana kilitledi: Rosa'nın Londra'dan İstanbul'a uzanan yolculuğu
ATV'nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında, dün akşam yayınlanan ilk bölümüyle ekran yolculuğuna iddialı bir başlangıç yaptı. Yağmurun hakim olduğu karanlık bir gecede açılan hikaye izleyiciyi daha ilk sahnelerden itibaren içine çekmeyi başardı. Atmosferi, anlatım dili ve karakterlerin kurduğu duygusal bağ sosyal medyada kısa sürede dikkat çeken başlıklar arasına girerken açılıştaki Filistin mesajı da izleyiciler tarafından konuşulan detaylar arasında yer aldı.
