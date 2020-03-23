Aynı dizide partner olan Gökhan Alkan ve Eda Ece arasında... İşte şoke eden gerçek!
Gökhan Kalkan ve Eda Ece arasındaki boy farkı merak konusu oldu. Dikkat çeken oyuncular arasında yer alan ikilinin boyları sizce kaç cm? İşte ünlülerin boyları... Eda Ece 20 Haziran 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Ünlü oyuncu, Şişli Terakki Lisesi ve ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümünü bitirdi. 3 kız çocuklu bir ailenin en küçüğüdür. 2011 yılında Show Tv' de yayınlanan Pis Yedili dizisiyle profesyonel oyunculuk hayatına başladı. 2013 yılında Kızım İçin sinema filminde oynadı. TRT 1' da yayınlanmakta olan Beni Böyle Sev dizisinin yeni sezonunda Zeyno karakteriyle diziye dahil olmuştur. 2015 yılında Kocan Kadar Konuş sinema filminde oynadı ve Show TV' de yayınlanan İlişki Durumu: Karışık dizisinde oynadı. 2016 yılında Kocan Kodar Konuş: Diriliş sinema filminde ve Görümce sinema filminde oynadı. Mahrumlar adlı televizyon filminde oynadı ve 2017 yılında Dede Korkut Hikayeleri: Deli Dumrul adlı sinema filminde rol aldı.
Eda Ece doğal tavırları ve güzelliği ile dönemin yıldızı parlayan isimleri arasında. Başarılı oyunculuğuyla da dikkat çeken 29 yaşındaki Eda Ece ile son günlerin yakışıklı erkek oyuncuları arasında yer alan 32 yaşındaki Gökhan Alkan'ın boy farkı merak konusu oldu. Aynı dizide partner olan Eda Ece ve Gökhan Alkan'ın boy farkını öğrenenler şoke oldu. İşte yakışıklılığı ile adından her daim söz ettiren Gökhan Alkan ve partneri Eda Ece'nin boyları...