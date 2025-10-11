PODCAST CANLI YAYIN

Aynadaki Yabancı’nın minik Leyla’sı Sara Yılmaz’ın annesine bakın! Anne-kız pozları sosyal medyayı ikiye böldü

Başrollerini Onur Tuna, Caner Topçu ve Simay Barlas'ın üstlendiği, atv'nin yeni dizisi Aynadaki Yabancı'da sergilediği performansla beğeni toplayan Sara Yılmaz, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Dizinin minik yıldızının annesi ile yaptığı paylaşımlar ise dikkat çekti. Anne-kız pozlarını görenler yorumsuz bırakmadı ve kimisi "Resmen kopyası" derken kimisi "Hiç benzemiyorlar" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi:
Takvim Logo

atv'nin yeni dizisi Aynadaki Yabancı, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle beğeni toplarken dizinin minik yıldızı Sara Yılmaz da kısa sürede izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı.

Takvim Logo

Onur Tuna, Caner Topçu ve Simay Barlas gibi isimlerle kamera karşısına geçen Sara Yılmaz, sergilediği performansla büyük beğeni topladı. Dizi yayınlandıkça yıldızı parlayan küçük oyuncu, sosyal medyada da adından söz ettirmeye başladı.

Takvim Logo

Sara Yılmaz'ın annesiyle yaptığı paylaşımlar ise takipçilerin gözünden kaçmadı. Annesiyle birlikte verdiği pozlar, kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.

Takvim Logo

Anne-kız pozları için kimisi "Resmen kopyası" derken kimisi "Hiç benzemiyorlar" ifadelerini kullandı.

Takvim Logo

Öte yandan anne-kızın enerjisi ve pozitif halleri sosyal medya kullanıcıları tarafından oldukça sıcak karşılandı.

Takvim Logo

İşte Aynadaki Yabancı'nın minik Leyla'sı Sara Yılmaz başta olmak üzere ünlülerin anneleri...

Takvim Logo

Sara Yılmaz ve annesi

Takvim Logo

Sara Yılmaz ve annesi

Takvim Logo

Sara Yılmaz ve annesi

Takvim Logo

Simay Barlas

Takvim Logo

Simay Barlas ve annesi

Takvim Logo

Simay Barlas ve annesi

Takvim Logo

Afra Saraçoğlu

Takvim Logo

Afra Saraçoğlu ve annesi

Takvim Logo

Özgü Kaya

Takvim Logo

Özgü Kaya ve annesi

Takvim Logo

Amine Gülşe

Takvim Logo

Amine Gülşe ve annesi

Takvim Logo

Pelin Karahan

Takvim Logo

Pelin Karahan ve annesi

Takvim Logo

Mert Yazıcıoğlu

Takvim Logo

Mert Yazıcıoğlu ve annesi

Takvim Logo

Buse Varol

Takvim Logo

Buse Varol ve annesi

Takvim Logo

Sibel Can