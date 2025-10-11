Aynadaki Yabancı’nın minik Leyla’sı Sara Yılmaz’ın annesine bakın! Anne-kız pozları sosyal medyayı ikiye böldü
Başrollerini Onur Tuna, Caner Topçu ve Simay Barlas'ın üstlendiği, atv'nin yeni dizisi Aynadaki Yabancı'da sergilediği performansla beğeni toplayan Sara Yılmaz, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Dizinin minik yıldızının annesi ile yaptığı paylaşımlar ise dikkat çekti. Anne-kız pozlarını görenler yorumsuz bırakmadı ve kimisi "Resmen kopyası" derken kimisi "Hiç benzemiyorlar" ifadelerini kullandı.
