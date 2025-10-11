Aynadaki Yabancı’nın Emirhan’ı Onur Tuna'dan gençlere mesaj: Takipçi sayısı o kişiyi bilgili yapmaz!
ATV'nin sevilen dizisi Aynadaki Yabancı'da Emirhan karakteriyle izleyici karşısına çıkan Onur Tuna verdiği bir röportajda samimi açıklamalarda bulundu. Hem dizi hem de canlandırdığı karakter hakkında konuşan ünlü oyuncu, gençlere verdiği mesajla da dikkat çekti. Tuna, "Gençleri uyarmak istiyorum: Birinin çok popüler olması onu çok bilgili ve işini çok iyi yapan bir insan haline getirmiyor" dedi. İşte o açıklamalar...
Giriş Tarihi: