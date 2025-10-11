Aynadaki Yabancı’nın Emirhan’ı Onur Tuna'dan gençlere mesaj: Takipçi sayısı o kişiyi bilgili yapmaz!

- Aynadaki Yabancı sezonun en farklı dizilerinden biri. İlk bölümüyle de izleyiciyi etkisi altına aldı. Senaryoyu ilk okuduğunuzda izleyici üzerinde böyle bir etki yapacağını tahmin etmiş miydiniz?

İlk okuduğumda eşini arayan bir adamın hikayesi, çocuk ve anne hikayesi, kendi içinde bir aile hikayesi, bodrum katı hikayesi... Yani her biri kendi içinde farklı bir ok hikayesi olan gizemli ve cevapları hemen vermeyen bir iş olduğunu gördüğümde oynamak istedim açıkçası.

Böyle bir iş okuduğum için de mutlu oldum. Ama tabii ki izleyici gözündeki algoritmayı bu aralar çok tahmin edemiyoruz. Elimizden geldiğince insanların da ilgisini çekebilecek konuları bulmaya çalışıyorum kendi adıma. Oynarken eğleneceğim şeyleri bulmaya çalışıyorum. Eğer bunu yaparsam izleyiciyle de doğru yerden buluşabileceğime inanıyorum. O yüzden izleyiciyi etkileyeceğine inanıyordum.