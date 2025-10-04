PODCAST CANLI YAYIN

Aynadaki Yabancı’nın Azra’sı Simay Barlas’ın annesi mankenlere taş çıkarıyor: Güzel ve zarif!

Atv'nin yeni dizisi Aynadaki Yabancı için beklenen gün geldi. Dizide Onur Tuna ve Caner Topçu ile başrolü paylaşan Simay Barlas da ilk bölüm öncesi gündem oldu. Hayatı merak edilip araştırılan Simay Barlas'ın annesini görenler ise hayran kaldı. Anne-kız pozları sosyal medyaya damga vururken "Güzel ve zarif bir kadın", "Şu DNA'lardan bize de lütfen" yorumları yapıldı. İşte Aynadaki Yabancı'nın Azra'sı Simay Barlas'ın gözlerden uzak tuttuğu annesi...

ATV'nin merakla beklenen yeni dizisi Aynadaki Yabancı ekran yolculuğuna başlıyor. Dizinin başrollerinde Onur Tuna ve Caner Topçu ile birlikte yer alan Simay Barlas, daha ilk bölüm yayınlanmadan adından söz ettirmeyi başardı.

Dizide "Azra" karakterine hayat veren Barlas'ın özel hayatı da izleyicilerin ilgi odağı oldu. Özellikle oyuncunun annesiyle verdiği pozlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Güzelliğiyle dikkat çeken Simay Barlas'ın annesi, takipçilerin beğenisini toplarken, paylaşımlara "Güzel ve zarif bir kadın", "Şu DNA'lardan bize de lütfen" yorumları" gibi yorumlar yağdı.

Öte yandan anne-kızın benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı.

İşte Simay Barlas başta olmak üzere ünlülerin anneleri...

Amine Gülşe

Amine Gülşe ve annesi

Pelin Karahan

Pelin Karahan ve annesi

Mert Yazıcıoğlu

Mert Yazıcıoğlu ve annesi

Özgü Kaya

Özgü Kaya ve annesi

Buse Varol

Buse Varol ve annesi

Simay Barlas

Simay Barlas ve annesi

Simay Barlas ve annesi

Sibel Can

Seda Sayan ve annesi

Zara

Zara ve annesi

Esra Erol

Esra Erol ve annesi

Seda Sayan