Aynadaki Yabancı’nın Azra’sı Simay Barlas’ın annesi mankenlere taş çıkarıyor: Güzel ve zarif!
Atv'nin yeni dizisi Aynadaki Yabancı için beklenen gün geldi. Dizide Onur Tuna ve Caner Topçu ile başrolü paylaşan Simay Barlas da ilk bölüm öncesi gündem oldu. Hayatı merak edilip araştırılan Simay Barlas'ın annesini görenler ise hayran kaldı. Anne-kız pozları sosyal medyaya damga vururken "Güzel ve zarif bir kadın", "Şu DNA'lardan bize de lütfen" yorumları yapıldı. İşte Aynadaki Yabancı'nın Azra'sı Simay Barlas'ın gözlerden uzak tuttuğu annesi...
Giriş Tarihi: