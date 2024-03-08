Aylık kirası 535 bin TL! Ebru Gündeş yeni eşi Murat Özdemir’le kiraya çıktı! Süper lüks villalarına bakın! İşte aşk yuvaları...

Sürpriz bir şekilde Murat Özdemir ile Dubai'de nikah masasına oturan Ebru Gündeş, balayı sonrası lüks bir otelde eşi ile konaklıyordu. Ani evlilik sonrası yeni evlerini hazırlayamayan çift, sonunda aşk yuvalarına kavuştu. Acarkent'te 3,5 katlı, havuzlu bir lüks villa tutan çiftin aylık kirasının 535 bin TL olduğu öğrenildi. İşte Ebru Gündeş ile Murat Özdemir'in aşk yuvası...