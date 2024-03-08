SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Aylık kirası 535 bin TL! Ebru Gündeş yeni eşi Murat Özdemir’le kiraya çıktı! Süper lüks villalarına bakın! İşte aşk yuvaları...

Sürpriz bir şekilde Murat Özdemir ile Dubai'de nikah masasına oturan Ebru Gündeş, balayı sonrası lüks bir otelde eşi ile konaklıyordu. Ani evlilik sonrası yeni evlerini hazırlayamayan çift, sonunda aşk yuvalarına kavuştu. Acarkent'te 3,5 katlı, havuzlu bir lüks villa tutan çiftin aylık kirasının 535 bin TL olduğu öğrenildi. İşte Ebru Gündeş ile Murat Özdemir'in aşk yuvası...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Mart 2024, 13:46 Güncelleme 08 Mart 2024, 14:15
Aylık kirası 535 bin TL! Ebru Gündeş yeni eşi Murat Özdemir’le kiraya çıktı! Süper lüks villalarına bakın! İşte aşk yuvaları... 1

Reza Zarrab ile evliliğinden Alara adında bir kızı olan Ebru Gündeş, geçen günlerde Dubai'de 4. kez nikah masasına oturdu.

Aylık kirası 535 bin TL! Ebru Gündeş yeni eşi Murat Özdemir’le kiraya çıktı! Süper lüks villalarına bakın! İşte aşk yuvaları... 2

Gündeş'in Murat Özdemir'le evliliği büyük ses getirirken yasak aşk iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

Ebru Gündeş ve eşi İstanbul'da ev bakıyor!

Aylık kirası 535 bin TL! Ebru Gündeş yeni eşi Murat Özdemir’le kiraya çıktı! Süper lüks villalarına bakın! İşte aşk yuvaları... 3

Özdemir'in yasak aşk iddialarını doğrulayan eski eşi Selin Kabaklı, "Bu ilk ve son açıklamam. Ebru Abla umarım bana yaşattıklarını ve yaşatılanı yaşamasın. Herkesin yolu açık olsun" dedi.

SON DAKİKA