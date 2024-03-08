Aylık kirası 535 bin TL! Ebru Gündeş yeni eşi Murat Özdemir’le kiraya çıktı! Süper lüks villalarına bakın! İşte aşk yuvaları...

Sürpriz bir şekilde Murat Özdemir ile Dubai'de nikah masasına oturan Ebru Gündeş, balayı sonrası lüks bir otelde eşi ile konaklıyordu. Ani evlilik sonrası yeni evlerini hazırlayamayan çift, sonunda aşk yuvalarına kavuştu. Acarkent'te 3,5 katlı, havuzlu bir lüks villa tutan çiftin aylık kirasının 535 bin TL olduğu öğrenildi. İşte Ebru Gündeş ile Murat Özdemir'in aşk yuvası...
Reza Zarrab ile evliliğinden Alara adında bir kızı olan Ebru Gündeş, geçen günlerde Dubai'de 4. kez nikah masasına oturdu.
Gündeş'in Murat Özdemir'le evliliği büyük ses getirirken yasak aşk iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.
Özdemir'in yasak aşk iddialarını doğrulayan eski eşi Selin Kabaklı, "Bu ilk ve son açıklamam. Ebru Abla umarım bana yaşattıklarını ve yaşatılanı yaşamasın. Herkesin yolu açık olsun" dedi.