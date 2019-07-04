Aylık gelirim 1000 lira diyen Berkay Şahin'in 400 bin liralık saati! İşte Berkay Şahin'in gerçek kazancı...
Berkay Şahin, önceki gün hamile eşi Özlem Ada Şahin ile Etiler'de bir AVM'de görüntülendi. Popçu Berkay'ın kolundaki saat dikkat çekti. Arda Turan ile yaşadığı kavganın ardından çıktığı mahkemede aylık gelirinin 1000 lira olduğunu söyleyen Berkay Şahin, geçtiğimiz Haziran ayında satın aldığı 1 milyon 300 bin liralık Lamborghini Gallardo'nun ardından bu kez de 400 bin liralık saatle görüntülendi. Ünlü popçu Berkay Şahin'in aylık kazancı ortaya çıktı!
04.07.2019 16:14
- Son Güncelleme: 04.07.2019 16:14
Arda Turan ile yaşadığı kavgada mahkemeye çıkan Şahin, aylık kazancım 1000 lira demişti ancak kolundaki saatinin değeri 400 bin lira... Ayrıca lüks araç tutkusuyla bilinen Berkay, geçtiğimiz Haziran ayında koleksiyonuna bir yenisini ekledi. Popçu, bunun için de geçen yıl eşi Özlem Ada Şahin'e evlilik yıldönümü hediyesi olarak aldığı 2 buçuk milyonluk liralık Mercedes cipi sattı. Kendisine 2013 model 1 milyon 300 bin liralık Lamborghini Gallardo alan popçu, ikinci kızlarına hamile olan eşini de unutmadı.
DİĞER GALERİLER