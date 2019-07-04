Aylık gelirim 1000 lira diyen Berkay Şahin'in 400 bin liralık saati! İşte Berkay Şahin'in gerçek kazancı...

Arda Turan ile yaşadığı kavgada mahkemeye çıkan Şahin, aylık kazancım 1000 lira demişti ancak kolundaki saatinin değeri 400 bin lira... Ayrıca lüks araç tutkusuyla bilinen Berkay, geçtiğimiz Haziran ayında koleksiyonuna bir yenisini ekledi. Popçu, bunun için de geçen yıl eşi Özlem Ada Şahin'e evlilik yıldönümü hediyesi olarak aldığı 2 buçuk milyonluk liralık Mercedes cipi sattı. Kendisine 2013 model 1 milyon 300 bin liralık Lamborghini Gallardo alan popçu, ikinci kızlarına hamile olan eşini de unutmadı.