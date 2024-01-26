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Ayla’nın yıldızı Kim Seol yıllar sonra ortaya çıktı! İsmail Hacıoğlu’nun minik partnerinin son haline bakın! “Koca kız olmuş”

2017 yılında vizyona giren Ayla filminde 'Ayla' karakterini canlandıran Güney Koreli Kim Seol'un son hali ortaya çıktı. Çetin Tekindor, Murat Yıldırım, Damla Sönmez gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı filmde küçük yaşına rağmen sergilediği performansla büyük beğeni toplayan minik yıldızının son halini görenler "Koca kız olmuş" yorumunda bulundu. İşte Ayla'nın yıldızı Kim Seol'un son hali...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Ocak 2024, 12:22 Güncelleme 26 Ocak 2024, 12:22
Ayla’nın yıldızı Kim Seol yıllar sonra ortaya çıktı! İsmail Hacıoğlu’nun minik partnerinin son haline bakın! “Koca kız olmuş” 1

İsmail Hacıoğlu, Çetin Tekindor, Lee Kyung-Jin, Ali Atay ve Murat Yıldırım gibi oyuncuların yer aldığı Ayla filminin minik yıldızı Kim Seol, yıllar sonra gündem oldu.

Ayla’nın yıldızı Kim Seol yıllar sonra ortaya çıktı! İsmail Hacıoğlu’nun minik partnerinin son haline bakın! “Koca kız olmuş” 2

Küçük yaşına rağmen sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Güney Koreli Kim Seol'un son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Ayla’nın yıldızı Kim Seol yıllar sonra ortaya çıktı! İsmail Hacıoğlu’nun minik partnerinin son haline bakın! “Koca kız olmuş” 3

Seol'un son halini gören sosyal medya kullanıcıları, "Koca kız olmuş" yorumunda bulundu.

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