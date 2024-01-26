Ayla’nın yıldızı Kim Seol yıllar sonra ortaya çıktı! İsmail Hacıoğlu’nun minik partnerinin son haline bakın! “Koca kız olmuş”

2017 yılında vizyona giren Ayla filminde 'Ayla' karakterini canlandıran Güney Koreli Kim Seol'un son hali ortaya çıktı. Çetin Tekindor, Murat Yıldırım, Damla Sönmez gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı filmde küçük yaşına rağmen sergilediği performansla büyük beğeni toplayan minik yıldızının son halini görenler "Koca kız olmuş" yorumunda bulundu. İşte Ayla'nın yıldızı Kim Seol'un son hali...