Ayla Çelik'in sevgilisi kim? İşte duygusal şarkıların sahibi...

Ayla Çelik'in sevgilisi magazin gündemine bomba gibi düştü. Bağdat şarkısı ile herkesi kendisine hayran bırakan 45 yaşındaki Ayla Çelik, Barbaros Utku ile yıllardır aşk yaşıyor. Duygusal şarkılarıyla tanınan Ayla Çelik'e bu güzel sözleri yazdıran kişin kim olduğu bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından merak konusu oldu. Geçtiğimiz günlerde Hadise'nin Reynmen şarkısına çektiği video hakkında sosyal medya hesabından göndermede bulunan Ayla Çelik, bu kez de sevgilisiyle gündem oldu. İşte Ayla Çelik'e 'Daha bi aşık' dedirten kişi...

06.08.2019 13:27 - Son Güncelleme: 06.08.2019 13:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





