Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının firarisi Serdar Sertçelik'in eski eşinin oyuncu Nilsu Berfin Aktaş olduğu ortaya çıktı! Önce gizli nikah sonra olaylı boşanma

Türkiye günlerdir Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün iki numarası olarak anılan Serdar Sertçelik'in yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılması sonrası hükümete karşı kurulmaya çalışılan kumpas iddialarını konuşuyor. Konuyla ilgili Ankara Emniyeti'nde görevli isimler gözaltına alınırken Sertçelik'in ünlülerle kurduğu ilişkiler ise soruşturma dosyasına girdi. Ece Ronay ile çorbacıda kurşunların hedefi olan Serçelik'in eski eşinin de oyuncu Nilsu Berfin Aktaş olduğu ortaya çıktı. 2021 yılında gizlice evlenen çift geçtiğimiz yıl olaylı bir şekilde boşanmıştı.