Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının firarisi Serdar Sertçelik'in eski eşinin oyuncu Nilsu Berfin Aktaş olduğu ortaya çıktı! Önce gizli nikah sonra olaylı boşanma

Türkiye günlerdir Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün iki numarası olarak anılan Serdar Sertçelik'in yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılması sonrası hükümete karşı kurulmaya çalışılan kumpas iddialarını konuşuyor. Konuyla ilgili Ankara Emniyeti'nde görevli isimler gözaltına alınırken Sertçelik'in ünlülerle kurduğu ilişkiler ise soruşturma dosyasına girdi. Ece Ronay ile çorbacıda kurşunların hedefi olan Serçelik'in eski eşinin de oyuncu Nilsu Berfin Aktaş olduğu ortaya çıktı. 2021 yılında gizlice evlenen çift geçtiğimiz yıl olaylı bir şekilde boşanmıştı.
Türkiye günlerdir Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün iki numarası olarak anılan Serdar Sertçelik'in yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılması sonrası ortaya çıkan kumpas iddialarını konuşuluyor.
ÜNLÜLERİN İSMİ DOSYADA
Konuyla ilgili Ankara Emniyeti'nde görevli isimler gözaltına alınırken Sertçelik'in ünlülerle kurduğu ilişkiler ise soruşturma dosyasına girdi.
SEVGİLİSİ ECE RONAY
Buna göre Sertçelik'in gizli tanık olduğu dönemdeki sevgilisi fenomen Ece Ronay.
Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numarası olduğu iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra M7 koduyla gizli tanık yapılan, elektronik kelepçeli olmasına rağmen Ece Ronay ile birlikte gittiği bir çorbacıda silahla yaralanan Serdar Sertçelik'in yurt dışına firar ettiği biliniyor.