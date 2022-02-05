Ayhan Aşan’ın gözünden sakındığı eşi fenomen çıktı! 54 yaşındaki şarkıcının eşi güzelliğiyle hayran bıraktı gören dilini ısırdı
Sunuculuğunu Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler adlı programa konuk olması üzerine gündeme gelen sanatçı Ayhan Aşan'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 54 yaşındaki ünlü şarkıcının özellikle aşk hayatı merak edildi. İnternet kullanıcıları "Ayhan Aşan kiminle evli?", "Ayhan Aşan'ın eşi kim?" sorularının yanıtını arattı. Aşan'ın sosyal medyada fenomen haline gelen eşini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Ayhan Aşan'ın güzeller güzeli eşi...
05.02.2022 21:03
- Son Güncelleme: 05.02.2022 21:03
Ayhan Aşan, Şarkılar Bizi Söyler adlı eğlence programına konuk olmasının ardından gündeme geldi. Birçok internet kullanıcısı da ünlü şarkıcının hayatını merak edip araştırmaya başladı.
Aşan hakkında araştırma yapanlar, "Ayhan Aşan kiminle evli?", "Ayhan Aşan'ın eşi kim?" sorularının yanıtını arattı.
54 yaşındaki ünlü şarkıcının sosyal medyada fenomen haline gelen eşini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. İşte başta Ayhan aşan olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...