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Haberler Magazin Aygün Aydın kırmızı sütyenini eline aldı siyah jartiyeriyle poz verdi! Dediklerini bir bir yuttu skandal pozlarına tepki yağdı

Aygün Aydın kırmızı sütyenini eline aldı siyah jartiyeriyle poz verdi! Dediklerini bir bir yuttu skandal pozlarına tepki yağdı

Aygün Aydın kırmızı sütyenini eline aldı siyah jartiyeriyle poz verdi! Katıldığı moda yarışmasıyla adını duyuran Aygün Aydın, iş insanı Hakan Sabancı'yı ile yazışmalarını ifşa ederek uzun bir süre gündem olmuştu. Özellikle Hakan Sabancı'ya iç çamaşırlarıyla verdikleri pozları yollayan kadınlardan rahatsız olduğunu dile getiren Aygün Aydın, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla herkesi şaşkına çevirdi. Siyah jartiyeri ile çamaşır makinasının önünde verdiği pozları art arda paylaşan Aydın'ın skandal pozlarına tepki yağdı. İşte Aygün Aydın'ın tepki çeken paylaşımı...

21.09.2021 18:11 - Son Güncelleme: 21.09.2021 18:26
Aygün Aydın kırmızı sütyenini eline aldı siyah jartiyeriyle poz verdi! Dediklerini bir bir yuttu skandal pozlarına tepki yağdı

Katıldığı moda yarışmasıyla adını duyuran Aygün Aydın, iş insanı Hakan Sabancı'yı ile yazışmalarını ifşa ederek uzun bir süre gündem olmuştu. Aygün Aydın, özellikle Hakan Sabancı'ya iç çamaşırlarıyla verdikleri pozları yollayan kadınlardan şikayet etmişti.

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Aygün Aydın kırmızı sütyenini eline aldı siyah jartiyeriyle poz verdi! Dediklerini bir bir yuttu skandal pozlarına tepki yağdı

Sosyal medyayı aktif kullanan Aygün Aydın, , Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla herkesi şaşkına çevirdi.

Aygün Aydın kırmızı sütyenini eline aldı siyah jartiyeriyle poz verdi! Dediklerini bir bir yuttu skandal pozlarına tepki yağdı

Aydın, siyah jartiyeri ile çamaşır makinasının önünde verdiği pozları "Dünya bu kadar pisken temiz kalamıyorum hangi başarıyı giysen çamur atarlar ruhu çamur insanlar bu yüzden kirletmeyi sevenlere direnmeyi bıraktım" notuyla paylaştı.

Aygün Aydın kırmızı sütyenini eline aldı siyah jartiyeriyle poz verdi! Dediklerini bir bir yuttu skandal pozlarına tepki yağdı

Kısa sürede gündem olan paylaşıma tepkiler ise art arda geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı, Aydın'ın paylaşımına "Ne yapacağını, ne saçmalayacağını gerçekten şaşırdı artık" yorumunda bulundu.

Aygün Aydın kırmızı sütyenini eline aldı siyah jartiyeriyle poz verdi! Dediklerini bir bir yuttu skandal pozlarına tepki yağdı

Öte yandan bazı sosyal medya kullanıcıları, Aygün Aydın'a "İç çamaşırın içinde kalsın" sözlerini hatırlatarak bu tarz pozlar verenleri eleştirdiği günleri hatırlattı.

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