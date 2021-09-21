Aygün Aydın kırmızı sütyenini eline aldı siyah jartiyeriyle poz verdi! Dediklerini bir bir yuttu skandal pozlarına tepki yağdı
Aygün Aydın kırmızı sütyenini eline aldı siyah jartiyeriyle poz verdi! Katıldığı moda yarışmasıyla adını duyuran Aygün Aydın, iş insanı Hakan Sabancı'yı ile yazışmalarını ifşa ederek uzun bir süre gündem olmuştu. Özellikle Hakan Sabancı'ya iç çamaşırlarıyla verdikleri pozları yollayan kadınlardan rahatsız olduğunu dile getiren Aygün Aydın, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla herkesi şaşkına çevirdi. Siyah jartiyeri ile çamaşır makinasının önünde verdiği pozları art arda paylaşan Aydın'ın skandal pozlarına tepki yağdı. İşte Aygün Aydın'ın tepki çeken paylaşımı...
21.09.2021 18:11
- Son Güncelleme: 21.09.2021 18:26
Katıldığı moda yarışmasıyla adını duyuran Aygün Aydın, iş insanı Hakan Sabancı'yı ile yazışmalarını ifşa ederek uzun bir süre gündem olmuştu. Aygün Aydın, özellikle Hakan Sabancı'ya iç çamaşırlarıyla verdikleri pozları yollayan kadınlardan şikayet etmişti.
Sosyal medyayı aktif kullanan Aygün Aydın, , Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla herkesi şaşkına çevirdi.
Öte yandan bazı sosyal medya kullanıcıları, Aygün Aydın'a "İç çamaşırın içinde kalsın" sözlerini hatırlatarak bu tarz pozlar verenleri eleştirdiği günleri hatırlattı.