Aygün Aydın hem küfür etti hem tehdit! Seren Serengil’i hedef aldı ‘Seni döverim cezamı da çekerim’

Aygün Aydın hem küfür etti hem tehdit! Seren Serengil'i hedef aldı! İş insanı Hakan Sabancı ile konuşmalarını ifşa ederek gündeme gelen Aygün Aydın, sosyal medya hesabında yayınladığı video ile olay oldu. Aydın, Serengil'in Söylemezsem Olmaz canlı yayınında Hakan Sabancı'nın çıplak fotoğraflarını başkalarına attığını iddia etmesi üzerine çileden çıktı. Söz konusu videoda Seren Serengil'i hedef alan Aygün Aydın, "Oraya gelir gerekirse seni döverim cezamı da çekerim" dedi. İşte detaylar…

27.04.2021 09:26 - Son Güncelleme: 27.04.2021 09:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





