RAMAZAN İMSAKİYE
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Aygün Aydın hem küfür etti hem tehdit! Seren Serengil’i hedef aldı ‘Seni döverim cezamı da çekerim’

Aygün Aydın hem küfür etti hem tehdit! Seren Serengil'i hedef aldı! İş insanı Hakan Sabancı ile konuşmalarını ifşa ederek gündeme gelen Aygün Aydın, sosyal medya hesabında yayınladığı video ile olay oldu. Aydın, Serengil'in Söylemezsem Olmaz canlı yayınında Hakan Sabancı'nın çıplak fotoğraflarını başkalarına attığını iddia etmesi üzerine çileden çıktı. Söz konusu videoda Seren Serengil'i hedef alan Aygün Aydın, "Oraya gelir gerekirse seni döverim cezamı da çekerim" dedi. İşte detaylar…

27.04.2021 09:26 - Son Güncelleme: 27.04.2021 09:45
Aygün Aydın hem küfür etti hem tehdit! Seren Serengil’i hedef aldı ‘Seni döverim cezamı da çekerim’

Hakan Sabancı ile flört ederken Sabancı'nın başka kızları beğenmesi üzerine çileden çıkan Aygün Aydın, yaptığı açıklamalarla uzun süre gündem olmuştu. Sabancı'nın mesajlarını ifşa eden ve ardından üst üste açıklamalar yapan Aydın, şimdi ise Söylemezsem Olmaz sunucularını hedef aldı.

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Aygün Aydın hem küfür etti hem tehdit! Seren Serengil’i hedef aldı ‘Seni döverim cezamı da çekerim’

Serengil'in canlı yayında Hakan Sabancı'nın çıplak fotoğraflarını başkalarına attığını iddia etmesi üzerine çıldıran Aygün Aydın, Instagram hesabında yayınladığı videoda sert ifadeler kullandı.

Aygün Aydın hem küfür etti hem tehdit! Seren Serengil’i hedef aldı ‘Seni döverim cezamı da çekerim’

Serengil için "Git botokslarını düzelttir önce" diyen Aygün Aydın hızını alamayınca "Oraya gelir gerekirse seni döverim cezamı da çekerim" dedi.

Aygün Aydın hem küfür etti hem tehdit! Seren Serengil’i hedef aldı ‘Seni döverim cezamı da çekerim’

NE OLMUŞTU?
Aygün Aydın, geçtiğimiz günlerde Hakan Sabancı'nın sosyal medyada beğendiği kadınların fotoğraflarını yayınlayarak "Ben ve dikkatini üzerimde tutmaya çalıştığım adamın stalkladıkları. Ben bunlarla nasıl baş edeyim? Geçen arabanın üzerinde bikinili foto attım gaza gelip. Sülalem linç ediyordu resmen ki benim anne tarafım Ukraynalı ona rağmen. Pes ediyorum bugün itibariyle" ifadelerini kullanmıştı.

Aygün Aydın hem küfür etti hem tehdit! Seren Serengil’i hedef aldı ‘Seni döverim cezamı da çekerim’

Aydın'ın bu hamlesinin ardından ise sosyal medyada ortalık karıştı. Ünlü isim, sosyal medyada kendisinin 'deli gibi' gösterilmek istendiğini mesajları bu nedenle ifşa ettiğini söyledi.