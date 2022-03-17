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Haberler Magazin Aygün Aydın dekolteyi abarttı açıldıkça açıldı! Mayosunu gören şaşıp kaldı sosyal medya ikiye bölündü! ‘Senin adına utandık’

Aygün Aydın dekolteyi abarttı açıldıkça açıldı! Mayosunu gören şaşıp kaldı sosyal medya ikiye bölündü! ‘Senin adına utandık’

Aygün Aydın açıldıkça açıldı! Hakan Sabancı'nın mesajlarını ifşa ederek gündeme gelen ve ardından yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla çok konuşulan Aygün Aydın, sosyal medya hesabında yayınladığı son görüntülerle yine adından söz ettirmeyi başardı. Derin göğüs dekolteli mayosu ile havuz başında birbirinden iddialı pozlar veren Aydın'ın paylaşımı, görenleri şaşkına çevirirken sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Öte yandan Aydın'ın paylaşımının altına düştüğü "Bu kimin fıstıklı lokumu? Sahibi gelip alsın bunu. Kamera ayarlarını bozdu" notu da dikkat çekti. İşte Aygün Aydın'ın sosyal medyada gündem olan o paylaşımı...

17.03.2022 01:35 - Son Güncelleme: 17.03.2022 01:38
Aygün Aydın dekolteyi abarttı açıldıkça açıldı! Mayosunu gören şaşıp kaldı sosyal medya ikiye bölündü! ‘Senin adına utandık’

İş insanı Hakan Sabancı'nın mesajlarını ifşa ederek gündeme gelen Aygün Aydın, daha sonra yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmişti.

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Aygün Aydın dekolteyi abarttı açıldıkça açıldı! Mayosunu gören şaşıp kaldı sosyal medya ikiye bölündü! ‘Senin adına utandık’

Sosyal medyayı aktif kullanan Aydın, Instagram'da yaptığı çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Aygün Aydın dekolteyi abarttı açıldıkça açıldı! Mayosunu gören şaşıp kaldı sosyal medya ikiye bölündü! ‘Senin adına utandık’

Aydın, derin göğüs dekolteli mayosuyla havuz başında verdiği İddialı pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Aygün Aydın dekolteyi abarttı açıldıkça açıldı! Mayosunu gören şaşıp kaldı sosyal medya ikiye bölündü! ‘Senin adına utandık’

Aydın'ın paylaşımı, görenleri şaşkına çevirirken sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Aygün Aydın dekolteyi abarttı açıldıkça açıldı! Mayosunu gören şaşıp kaldı sosyal medya ikiye bölündü! ‘Senin adına utandık’

Bir kısım sosyal medya kullanıcısı paylaşımı beğenirken bir kısmı fazla iddialı bularak eleştirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Senin adına utandık, iyice deli ettin kendini" yorumunda bulundu.

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