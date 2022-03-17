Aygün Aydın dekolteyi abarttı açıldıkça açıldı! Mayosunu gören şaşıp kaldı sosyal medya ikiye bölündü! ‘Senin adına utandık’
Aygün Aydın açıldıkça açıldı! Hakan Sabancı'nın mesajlarını ifşa ederek gündeme gelen ve ardından yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla çok konuşulan Aygün Aydın, sosyal medya hesabında yayınladığı son görüntülerle yine adından söz ettirmeyi başardı. Derin göğüs dekolteli mayosu ile havuz başında birbirinden iddialı pozlar veren Aydın'ın paylaşımı, görenleri şaşkına çevirirken sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Öte yandan Aydın'ın paylaşımının altına düştüğü "Bu kimin fıstıklı lokumu? Sahibi gelip alsın bunu. Kamera ayarlarını bozdu" notu da dikkat çekti. İşte Aygün Aydın'ın sosyal medyada gündem olan o paylaşımı...
17.03.2022 01:35 - Son Güncelleme: 17.03.2022 01:38
İş insanı Hakan Sabancı'nın mesajlarını ifşa ederek gündeme gelen Aygün Aydın, daha sonra yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmişti.