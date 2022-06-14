Aydemir Akbaş'ın eşi çıka çıka bakın kim çıktı! 2 kez boşanıp 3 kez evlendiler 'eşim ölse 20 yaşında bir kızla evlenirim'
İlk kez 1964 yılında nikah masasına oturan Aydemir Akbaş 3 kez Beyhan Benek'le evlendi. 85 yaşındaki usta oyuncu verdiği bir röportajda, "Eğer Beyhan ile evlenmeseydim nikah masasına oturmak isteyeceğim kişi kesinlikle Nebahat Çehre olurdu" sözleri ile dikkat çekmişti. 2. Sayfa programına konuk olan Aydemir Akbaş sosyal medyada gündemde. Aydemir Akbaş, 2. Sayfa'da magazin gündemini yorumlayıp özel hayatına ilişkin konuştu.
Katıldığı 2. Sayfa programında 'Eşim ölse 20 yaşında bir kızla evlenirim' sözleriyle damgasını vuran Aydemir Akbaş sosyal medyanın gündeminde.
İşte Aydemir Akbaş'ın açıklamalarından satır başları…
Ben yaşlılarla dolaşmadım. Hayatım boyunca da dolaşmam. Hep istiyorum yanımda genç kızlar olsun.
Beyhan gibi bir kadınla olduktan sonra başka kadınla olmak hafif kalıyor.
Benim Nebahat Çehre hakkında söylediklerim yanlış anlaşıldı. Çok düzgün bir insan. Evini gidip bir gezin! Müze gibi çok temiz, titiz. Ama benim için de Beyhan için de Nebahat Çehre dünyanın en şansız kadınlarından biri...
'ERKEKLER ALDATIR'
Beyhan açıklamalarımdan sonra bozulmadı. Çünkü ben bunu hayatta iki kişi için söyledim. Nebahat da Beyhan'ın en sevdiği insan.
Beyhan bana der ki 'Bir şey yapacaksan, benim klasımda olsun. Aşağısında yaparsan canını okurum. Gururumla oynamayacaksın, kimse bilmeyecek'
Erkek aldatır! Yapmayan erkek mi var? Fırsatını bulacak yapmayacak. Erkeklere güvenmeyin.
Biz üç kez evlendik, iki kez boşandık ama ufak sebeplerden.