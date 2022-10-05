Aydemir Akbaş'ın eşi bakın kim! 2 kez boşanıp 3 kez evlenmişlerdi bomba itiraf geldi: "Beyhan ile ayrıyız, yalnız ölmekten korkuyorum"

YDEMİR AKBAŞ'IN OLA YARATAN AÇIKLAMALARI ŞUNLARDI

"Ben yaşlılarla dolaşmadım. Hayatım boyunca da dolaşmam. Hep istiyorum yanımda genç kızlar olsun. Beyhan gibi bir kadınla olduktan sonra başka kadınla olmak hafif kalıyor. Benim Nebahat Çehre hakkında söylediklerim yanlış anlaşıldı. Çok düzgün bir insan. Evini gidip bir gezin! Müze gibi çok temiz, titiz. Ama benim için de Beyhan için de Nebahat Çehre dünyanın en şansız kadınlarından biri..."