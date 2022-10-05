Aydemir Akbaş'ın eşi bakın kim! 2 kez boşanıp 3 kez evlenmişlerdi bomba itiraf geldi: "Beyhan ile ayrıyız, yalnız ölmekten korkuyorum"
Aydemir Akbaş'ın eşi bakın kim! 2 kez boşanıp 3 kez evlenmişlerdi bomba itiraf geldi. Aydemir Akbaş eşiyle ilgili itirafıyla dikkat çekti. Usta oyuncu verdiği bir röportajda, "Eğer Beyhan ile evlenmeseydim nikah masasına oturmak isteyeceğim kişi kesinlikle Nebahat Çehre olurdu" sözleri ile gündeme gelmişti. Ardından "Eşim Beyhan olmazsa 20'lik alırım. Lazımsa neden almayayım. Genç biriyle evlensem 86 yaşında hayata bağlanırım" sözleriyle günlerce konuşulan Aydemir Akbaş ilk kez 1964 yılında nikah masasına oturdu ve 3 kez Beyhan Benek'le evlendi. Yeşilçam'ın efsanelerinden olan Aydemir Akbaş konuk olduğu programda, 2000 yılında hayatını kaybeden Kemal Sunal'ın uçağa binmesine dair de açıklamalarda bulundu.
"BEYHAN İLE AYRIYIZ, YALNIZ ÖLMEKTEN KORKUYORUM"
Aydemir Akbaş'ın eşi bakın kim! 2 kez boşanıp 3 kez evlenmişlerdi bomba itiraf geldi.
1964 yılında nikah masasına oturduğu meslektaşı Beyhan Benek ile iki kez boşanıp, üç kez evlenen Aydemir Akbaş, "Eşim Beyhan olmazsa 20'lik alırım. Lazımsa neden almayayım. Genç biriyle evlensem 86 yaşında hayata bağlanırım" sözleriyle tepki çekmişti.
YDEMİR AKBAŞ'IN OLA YARATAN AÇIKLAMALARI ŞUNLARDI
"Ben yaşlılarla dolaşmadım. Hayatım boyunca da dolaşmam. Hep istiyorum yanımda genç kızlar olsun. Beyhan gibi bir kadınla olduktan sonra başka kadınla olmak hafif kalıyor. Benim Nebahat Çehre hakkında söylediklerim yanlış anlaşıldı. Çok düzgün bir insan. Evini gidip bir gezin! Müze gibi çok temiz, titiz. Ama benim için de Beyhan için de Nebahat Çehre dünyanın en şansız kadınlarından biri..."
'ERKEKLER ALDATIR'
"Beyhan açıklamalarımdan sonra bozulmadı. Çünkü ben bunu hayatta iki kişi için söyledim. Nebahat da Beyhan'ın en sevdiği insan. Beyhan bana der ki 'Bir şey yapacaksan, benim klasımda olsun. Aşağısında yaparsan canını okurum. Gururumla oynamayacaksın, kimse bilmeyecek' Erkek aldatır! Yapmayan erkek mi var? Fırsatını bulacak yapmayacak. Erkeklere güvenmeyin. Biz üç kez evlendik, iki kez boşandık ama ufak sebeplerden."
'20'LİK BİRİNİ ALIRIM'
"Allah gecinden versin şu an Beyhan… Hemen bir tane 20'lik alırım. Lazımsa neden almayayım. Nesi yakışmaz? O razıysa… '20' dedim ona takılmayın 30-40 fark etmez… Öyle bir durum benim yaşama arzumu arttıracak. Genç biriyle evlensem 86 yaşında hayata bağlanırım.Beyhan'ın bundan haberi var tabii… Tek başına 80 yaşında adam ne yapacak, bir hayat arkadaşı seçse kötü mü? 60 yaşında birini ne yapacağım?"