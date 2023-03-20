Aycan Yanaç'ın dekolteli pozu olay! Survivor'ı yarıda bırakmıştı o karelere yorum yağdı: "Sokakta resmen çıplak..."
Aycan Yanaç'ın dekolteli pozu olay! Survivor'ı yarıda bırakmıştı o karelere yorum yağdı. Survivor All Star 2022 sezonunda yer alan ancak bir süre sonra yarışmadan kendi isteğiyle ayrılan Aycan Yanaç, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Sosyal medyayı aktif kullanan eski yarışmacı, siyah elbisesiyle tepki çekti. Survivor'dan sonra yaptırdığı küçük estetik operasyonlarla dikkat çeken Aycan Yanaç'a "Sokakta resmen çıplak geziyor" , "Spor halin daha güzel" , "Ne gerek vardı" yorumları yağdı.
20.03.2023 17:01 - Son Güncelleme: 20.03.2023 17:14
"SOKAKTA RESMEN ÇIPLAK GEZİYOR"
Aycan Yanaç'ın dekolteli pozu olay! Survivor'ı yarıda bırakmıştı... Aycan Yanaç'ın o pozlarına yorum yağdı.
Survivor 2020 sezonunda sergilediği performansla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Aycan Yanaç, Survivor All Star 2022'de de yer aldı ancak bir süre sonra yarışmadan kendi isteğiyle ayrıldı.
Survivor'dan sonra sosyal medya paylaşımlarına kaldığı yerden devam eden Aycan Yanaç, Instagram'da yayınladığı pozlarla sık sık adından söz ettiriyor.