Ayça Ayşin Turan’dan bornozlu poz! Yeni imajıyla peş peşe yayınladı! Murat Boz’la adı aşk dedikodularına karışmıştı...
Alp Navruz ile geçen ekim ayında sessiz sedasız ayrılık kararı alan Ayça Ayşin Turan adı Murat Boz ile anıldı. Turan'ın, ünlü şarkıcı ile arkadaşlıktan öte bir ilişkisi olmadığı ortaya çıktı. Daha sonra Umut Evirgen'e gönlünü kaptırdığı iddia edilen Turan, bu haberi de net bir dille yalanladı. Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer alan oyuncu, geçen günlerde ise yeni imajıyla çok konuşuldu. Saçlarını kısacık kestiren Turan, son haliyle verdiği pozları yayınladı. Art arda paylaşım yapan oyuncu, önce bornozu sonra mini eteğiyle kamera karşısına geçti. İşte Ayça Ayşin Turan'ın o pozları...
29.03.2023 23:09 - Son Güncelleme: 29.03.2023 23:09
Kariyeri kadar özel hayatıyla da konuşulan Ayça Ayşin Turan, meslektaşı Alp Navruz ile geçen ekim ayında sessiz sedasız ayrılık kararı almıştı.
Ünlü oyuncunun ayrılık sonrası adı şarkıcı Murat Boz ile anılmıştı. Ancak Turan'ın, ünlü şarkıcı ile arkadaşlıktan öte bir ilişkisi olmadığı ortaya çıkmıştı.
Daha sonra Umut Evirgen'e gönlünü kaptırdığı iddia edilen Turan, bu haberi de net bir dille yalanlamıştı.
Attığı her adımla dikkat çeken Ayça Ayşin Turan, son olarak yeni imajıyla gündem olmuş ve kısacık kestirdiği saçlarıyla sosyal medyayı ikiye bölmüştü.