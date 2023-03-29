RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Magazin Ayça Ayşin Turan’dan bornozlu poz! Yeni imajıyla peş peşe yayınladı! Murat Boz’la adı aşk dedikodularına karışmıştı...

Ayça Ayşin Turan’dan bornozlu poz! Yeni imajıyla peş peşe yayınladı! Murat Boz’la adı aşk dedikodularına karışmıştı...

Alp Navruz ile geçen ekim ayında sessiz sedasız ayrılık kararı alan Ayça Ayşin Turan adı Murat Boz ile anıldı. Turan'ın, ünlü şarkıcı ile arkadaşlıktan öte bir ilişkisi olmadığı ortaya çıktı. Daha sonra Umut Evirgen'e gönlünü kaptırdığı iddia edilen Turan, bu haberi de net bir dille yalanladı. Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer alan oyuncu, geçen günlerde ise yeni imajıyla çok konuşuldu. Saçlarını kısacık kestiren Turan, son haliyle verdiği pozları yayınladı. Art arda paylaşım yapan oyuncu, önce bornozu sonra mini eteğiyle kamera karşısına geçti. İşte Ayça Ayşin Turan'ın o pozları...

takvim.com.tr
29.03.2023 23:09 - Son Güncelleme: 29.03.2023 23:09
Ayça Ayşin Turan’dan bornozlu poz! Yeni imajıyla peş peşe yayınladı! Murat Boz’la adı aşk dedikodularına karışmıştı...

Kariyeri kadar özel hayatıyla da konuşulan Ayça Ayşin Turan, meslektaşı Alp Navruz ile geçen ekim ayında sessiz sedasız ayrılık kararı almıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ayça Ayşin Turan’dan bornozlu poz! Yeni imajıyla peş peşe yayınladı! Murat Boz’la adı aşk dedikodularına karışmıştı...

Ünlü oyuncunun ayrılık sonrası adı şarkıcı Murat Boz ile anılmıştı. Ancak Turan'ın, ünlü şarkıcı ile arkadaşlıktan öte bir ilişkisi olmadığı ortaya çıkmıştı.

Ayça Ayşin Turan’dan bornozlu poz! Yeni imajıyla peş peşe yayınladı! Murat Boz’la adı aşk dedikodularına karışmıştı...

Daha sonra Umut Evirgen'e gönlünü kaptırdığı iddia edilen Turan, bu haberi de net bir dille yalanlamıştı.

Ayça Ayşin Turan’dan bornozlu poz! Yeni imajıyla peş peşe yayınladı! Murat Boz’la adı aşk dedikodularına karışmıştı...

Attığı her adımla dikkat çeken Ayça Ayşin Turan, son olarak yeni imajıyla gündem olmuş ve kısacık kestirdiği saçlarıyla sosyal medyayı ikiye bölmüştü.

Ayça Ayşin Turan’dan bornozlu poz! Yeni imajıyla peş peşe yayınladı! Murat Boz’la adı aşk dedikodularına karışmıştı...

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, yeni imajıyla yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına yenilerini ekledi.

SON DAKİKA