Ayça Ayşin Turan bir değişti pir değişti! Yeni imajıyla sosyal medyayı ikiye böldü! Gören tanımakta zorlandı
Kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık gündem olan Ayça Ayşin Turan, kendisi gibi oyuncu Alp Navruz'dan ayrıldıktan sonra adı Murat Boz ile anılmıştı. Turan hakkında son olarak ise Umut Evirgen ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Ünlü oyuncu şimdi ise son haliyle gündeme geldi. İmaj değiştiren Ayça Ayşin Turan'ın son halini görenler tanımakta zorlandı. Öte yandan Turan'ın yeni imajı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. İşte Ayça Ayşin Turan'ın yeni imajı...
21.03.2023 22:56 - Son Güncelleme: 21.03.2023 22:56
Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminde sık sık yer alan Ayça Ayşin Turan, kendisi gibi oyuncu Alp Navruz'dan ayrıldıktan sonra adı Murat Boz ile anılmıştı.
Sosyal medyayı aktif kullanan Ayça Ayşin Turan, yeni halini Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.