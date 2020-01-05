Aybüke Pusat'ın içinden bambaşka biri çıktı! Sağlam Geziyoruz programıyla herkesi kendisine hayran bıraktı

Aybüke Pusat Sağlam Geziyoruz programına konuk oldu. Türkiye'nin farklı zenginliklerini sergilemek adına yollara düşen Sağlam Geziyoruz isimli programa konuk olan 24 yaşındaki Aybüke Pusat, doğal halleriyle herkesi şaşırttı. Programda sergilediği içtenlik ve samimiyet ile takipçilerinden büyük ilgi gören Aybüke Pusat, Twitter'da da gündem oldu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü'nden mezun olan daha sonra Miss Turkey 2014'e katılıp üçüncü çıkan Aybüke Pusat'ın memleketi de merak konusu oldu. Sizce Aybüke Pusat nereli? İşte sosyal medyada bugün en çok konuşulan ünlü isim olan Aybüke Pusat ve diğer ünlülerin memleketleri...

05.01.2020 17:20 - Son Güncelleme: 05.01.2020 17:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





