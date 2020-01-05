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Aybüke Pusat'ın içinden bambaşka biri çıktı! Sağlam Geziyoruz programıyla herkesi kendisine hayran bıraktı

Aybüke Pusat Sağlam Geziyoruz programına konuk oldu. Türkiye'nin farklı zenginliklerini sergilemek adına yollara düşen Sağlam Geziyoruz isimli programa konuk olan 24 yaşındaki Aybüke Pusat, doğal halleriyle herkesi şaşırttı. Programda sergilediği içtenlik ve samimiyet ile takipçilerinden büyük ilgi gören Aybüke Pusat, Twitter'da da gündem oldu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü'nden mezun olan daha sonra Miss Turkey 2014'e katılıp üçüncü çıkan Aybüke Pusat'ın memleketi de merak konusu oldu. Sizce Aybüke Pusat nereli? İşte sosyal medyada bugün en çok konuşulan ünlü isim olan Aybüke Pusat ve diğer ünlülerin memleketleri...

05.01.2020 17:20 - Son Güncelleme: 05.01.2020 17:20
Aybüke Pusat'ın içinden bambaşka biri çıktı! Sağlam Geziyoruz programıyla herkesi kendisine hayran bıraktı

TV8'de yayınlanan Sağlam Gaziyoruz isimli programın 5 Ocak 2020 Pazar günü yayınlanan programının konuğu 24 yaşındaki Aybüke Pusat oldu. Genç ve yetenekli oyuncunun doğal halleri sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Yakın arkadaşı Dilan Çiçek Deniz'in eski sevgilisi, aynı zamanda son oynadığı dizideki rol arkadaşı olan Furkan Andıç ile aşk yaşayan Aybüke Pusat kısa sürede Twitter'da TT oldu.

Aybüke Pusat'ın içinden bambaşka biri çıktı! Sağlam Geziyoruz programıyla herkesi kendisine hayran bıraktı

Her Yerde Sen dizisinde Selin karakteri ile izlediğimiz Aybüke Pusat, Sağlam Geziyoruz programının bu haftaki konuğu oldu. Programda sergilediği içtenlik ve samimiyet ile takipçilerinden büyük ilgi gören Aybüke Pusat, Twitter'da da gündem oldu.

Aybüke Pusat'ın içinden bambaşka biri çıktı! Sağlam Geziyoruz programıyla herkesi kendisine hayran bıraktı

Hayranları tarafından mercek altına alınan Aybüke Pusat'ın nereli olduğu merak konusu oldu. İşte başta Aybüke Pusat olmak üzere ünlülerin memleketleri...

Aybüke Pusat'ın içinden bambaşka biri çıktı! Sağlam Geziyoruz programıyla herkesi kendisine hayran bıraktı

Taner Ölmez - Tunceli

Aybüke Pusat'ın içinden bambaşka biri çıktı! Sağlam Geziyoruz programıyla herkesi kendisine hayran bıraktı

Cüneyt Arkın - Eskişehir

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