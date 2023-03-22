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Haberler Magazin Aybüke Pusat süper minisi ile sere serpe uzandı! Tek paylaşımla sosyal medyaya damga vurdu! Herkes tek bir şeyi merak etti...

Aybüke Pusat süper minisi ile sere serpe uzandı! Tek paylaşımla sosyal medyaya damga vurdu! Herkes tek bir şeyi merak etti...

2014 yılında Miss Turkey yarışmasında üçüncü olan Aybüke Pusat, ilk oyunculuk deneyimini Medcezir dizisi ile yaşadı ve ardından birçok yapımda rol aldı. Kariyeri kadar özel hayatıyla da konuşulan Pusat, son olarak sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Süper minisi ile koltukta sere serpe uzandğı pozları yayınlayan oyuncu, kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. İşte Aybüke Pusat'ın çok konuşulan pozları...

takvim.com.tr
22.03.2023 19:32 - Son Güncelleme: 22.03.2023 20:18
Aybüke Pusat süper minisi ile sere serpe uzandı! Tek paylaşımla sosyal medyaya damga vurdu! Herkes tek bir şeyi merak etti...

Hem oyunculuğu hem de özel hayatıyla adından söz ettiren Aybüke Pusat, son olarak sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

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Aybüke Pusat süper minisi ile sere serpe uzandı! Tek paylaşımla sosyal medyaya damga vurdu! Herkes tek bir şeyi merak etti...

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan oyuncu, süper minisi ile sere serpe verdiği pozları Instagram'da takipçilerinin beğenisine sundu.

Aybüke Pusat süper minisi ile sere serpe uzandı! Tek paylaşımla sosyal medyaya damga vurdu! Herkes tek bir şeyi merak etti...

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan pozlar, birçok magazin sayfası tarafından da yayınlandı.

Aybüke Pusat süper minisi ile sere serpe uzandı! Tek paylaşımla sosyal medyaya damga vurdu! Herkes tek bir şeyi merak etti...

Sosyal medyada hızla yayılan paylaşım, böylelikle binlerce yorum aldı. Pusat'ın pozları sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Aybüke Pusat süper minisi ile sere serpe uzandı! Tek paylaşımla sosyal medyaya damga vurdu! Herkes tek bir şeyi merak etti...

Bir kısım sosyal medya kullanıcısı pozları beğenirken bir kısmı fazla iddialı bularak eleştirdi.

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