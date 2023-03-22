Aybüke Pusat süper minisi ile sere serpe uzandı! Tek paylaşımla sosyal medyaya damga vurdu! Herkes tek bir şeyi merak etti...
2014 yılında Miss Turkey yarışmasında üçüncü olan Aybüke Pusat, ilk oyunculuk deneyimini Medcezir dizisi ile yaşadı ve ardından birçok yapımda rol aldı. Kariyeri kadar özel hayatıyla da konuşulan Pusat, son olarak sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Süper minisi ile koltukta sere serpe uzandğı pozları yayınlayan oyuncu, kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. İşte Aybüke Pusat'ın çok konuşulan pozları...
22.03.2023 19:32 - Son Güncelleme: 22.03.2023 20:18
Hem oyunculuğu hem de özel hayatıyla adından söz ettiren Aybüke Pusat, son olarak sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.