Aybüke Pusat ile Furkan Andıç hakkında şok gerçek! Çiçeği burnunda aşıklar meğer...

Aybüke Pusat ile Furkan Andıç aşkı dolu dizgin devam ediyor. Birlikte rol aldıkları dizide yakınlaşan ve sevgili olan çiftin aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bunun nedeni ise Furkan Andıç'ın bir zamanlar Aybüke Pusat'ın yakın arkadaşı Dilan Çiçek Deniz ile sevgili olmasıydı... Öyle ki Aybüke ile Furkan arasındaki yakınlık, Dilan ile Aybüke'nin arkadaşlığını bitirdi. Rol aldıkları dizide birbirlerine çok yakıştırılan Aybüke Pusat ile Furkan Andıç'ın yaşı merak konusu oldu. İşte ünlü isimlerin yaşları ve Furkan Andıç ile Aybüke Pusat'ın şaşırtan yaş farkı...

13.10.2019 16:34 - Son Güncelleme: 13.10.2019 16:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





