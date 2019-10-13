Aybüke Pusat ile Furkan Andıç hakkında şok gerçek! Çiçeği burnunda aşıklar meğer...
Aybüke Pusat ile Furkan Andıç aşkı dolu dizgin devam ediyor. Birlikte rol aldıkları dizide yakınlaşan ve sevgili olan çiftin aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bunun nedeni ise Furkan Andıç'ın bir zamanlar Aybüke Pusat'ın yakın arkadaşı Dilan Çiçek Deniz ile sevgili olmasıydı... Öyle ki Aybüke ile Furkan arasındaki yakınlık, Dilan ile Aybüke'nin arkadaşlığını bitirdi. Rol aldıkları dizide birbirlerine çok yakıştırılan Aybüke Pusat ile Furkan Andıç'ın yaşı merak konusu oldu. İşte ünlü isimlerin yaşları ve Furkan Andıç ile Aybüke Pusat'ın şaşırtan yaş farkı...
Aybüke Pusat ile Furkan Andıç hayranları ikilinin yaşını bir hayli merak ediyor. Birlikte rol aldıkları dizide yakınlaşan ve bu aşk uğruna arkadaşı Dilan Çiçek Deniz ile arası açılan Aybüke Pusat, yeni sevgilisi Furkan Andıç ile çok yakıştırılıyor. Peki ikili arasındaki yaş farkı nedir? İşte ünlülerin yaşları...