Aybüke Pusat ile Furkan Andıç bakın nasıl yakalandı! Aşk bir kez daha yakalandı! Sarmaş dolaş görüntülerine yorum yağdı
Aybüke Pusat ile Furkan Andıç bakın nasıl yakalandı! Her Yerde Sen dizisinin başrol oyuncuları Aybüke Pusat ile Furkan Andıç'ın aşk iddialarıyla sık sık magazin gündeminde yer alsa da ikili her fırsatta çıkan haberleri yalanlamıştı. Ancak Aybüke Pusat ile Furkan Andıç geçen yıl Aralık ayında dudak dudağa görüntülenmiş ve ikilinin aşkları belgelenmişti. Aşklarını gözlerden uzak yaşayan ikilinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Ünlü çift, sarmaş dolaş objektiflere takıldı. İşte detaylar...
26.08.2022 19:51 - Son Güncelleme: 26.08.2022 20:43
Uzun zamandır aşk yaşadıkları iddia edilen Aybüke Pusat ile Furkan Andıç, her fırsatta çıkan haberleri yalanlamıştı.
Ancak Aybüke Pusat ile Furkan Andıç geçen yıl Aralık ayında dudak dudağa görüntülenmiş ve ikilinin aşkları belgelenmişti.
Aybüke Pusat ile Furkan Andıç sarmaş dolan yakalandı | VİDEO