Aybüke Pusat hakkında şaşırtan gerçek! Duyan gören inanamadı öpmelere doyamadığı Furkan Andıç ile meğer...
Geçtiğimiz yıllarda aynı dizide rol alan Aybüke Pusat ve Furkan Andıç, aşk yaşadıkları yönündeki iddialarla sık sık gündem olmuştu. Hatta Aybüke Pusat'ın, Furkan Andıç ile bir dönem aşk yaşayan arkadaşı Dilan Çiçek Deniz ile arası bozulmuştu. Ancak ikili her fırsatta aşk iddialarını yalanlamıştı. Çift, bir gece kulübünde samimi şekilde görüntülendi. Samimi pozları basına sızan ikiliden Aybüke Pusat'ın hayatı da gündem oldu. Bir dönem Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldığı ortaya çıkan Pusat'ın rol aldığı dizilerden yaşadığı aşklara pek çok konu araştırılmaya başlandı. Ancak internet kullanıcıları ünlü oyuncunun en çok yaşını merak etti. Pusat'ın yaşını duyanlar şaşkınlığını gizleyemezken Furkan Andıç ile arasındaki fark dikkat çekti. Bakın Aybüke Pusat kaç yaşındaymış...
Geçtiğimiz yıllarda aynı dizide rol alan Aybüke Pusat ve Furkan Andıç, aşk yaşadıkları yönündeki iddialarla sık sık gündem olmuştu. Hatta Aybüke Pusat'ın, Furkan Andıç ile bir dönem aşk yaşayan arkadaşı Dilan Çiçek Deniz ile arası bozulmuştu.
DİLAN TEK KALEMDE SİLDİ
Dilan Çiçek Deniz, ikilinin birlikte çıktığı tatilin ardından görüntülerin magazin basınına yansıması sonucu Aybüke Pusat'ı sosyal medyada takip etmeyi bırakmıştı.
Çıkan dedikoduları hiç duymadığını söyleyen ve şaşkın olduğunu belirten Aybüke Pusat ise iddialar hakkında "Furkan çok yakın arkadaşım, bir ilişkimiz yok. "Furkan ile ilişkimiz yok. Diziden de yakın arkadaşımız bildiğiniz gibi. Yakın arkadaşlarımızla yaptığımız bir planımız vardı. Tatile gittik" demişti.
AŞK BELGELENDİ
Aşk haberlerini her fırsatta yalanlayan Aybüke Pusat ve Furkan Andıç, bir gece kulübünde samimi şekilde eğlenirken görüntülendi.
Samimi görüntülerin basına sızmasının ardından gündem olan ikiliden Aybüke Pusat'ın hayatı da merak konusu oldu. Pusat'ın rol aldığı dizilerden yaşadığı aşklara pek çok konu araştırılmaya başlandı.