Aybüke Pusat hakkında şaşırtan gerçek! Duyan gören inanamadı öpmelere doyamadığı Furkan Andıç ile meğer...

Çıkan dedikoduları hiç duymadığını söyleyen ve şaşkın olduğunu belirten Aybüke Pusat ise iddialar hakkında "Furkan çok yakın arkadaşım, bir ilişkimiz yok. "Furkan ile ilişkimiz yok. Diziden de yakın arkadaşımız bildiğiniz gibi. Yakın arkadaşlarımızla yaptığımız bir planımız vardı. Tatile gittik" demişti.