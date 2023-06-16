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Haberler Magazin Aybüke Pusat Furkan Andıç'ın kucağında... İkili aşka geldi önce birbirlerini öpücüklere boğdu sonra olay görüntü ifşa oldu

Aybüke Pusat Furkan Andıç'ın kucağında... İkili aşka geldi önce birbirlerini öpücüklere boğdu sonra olay görüntü ifşa oldu

Aybüke Pusat Furkan Andıç'ın kucağında... İkili aşka geldi önce birbirlerini öpücüklere boğdu sonra olay görüntü ifşa oldu. Defalarca birlikte tatile giderken gizli görüntüleri ortaya çıkan, birbirlerine sarılırken hayranlarının kameralarına takılan ünlü oyuncular Aybüke Pusat ile Furkan Andıç bir kez daha yakalandı.

16.06.2023 15:30 - Son Güncelleme: 16.06.2023 15:40
Aybüke Pusat Furkan Andıç’ın kucağında... İkili aşka geldi önce birbirlerini öpücüklere boğdu sonra olay görüntü ifşa oldu

Aybüke Pusat Furkan Andıç'ın kucağında... İkili aşka geldi önce birbirlerini öpücüklere boğdu sonra olay görüntü ifşa oldu.

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Aybüke Pusat Furkan Andıç’ın kucağında... İkili aşka geldi önce birbirlerini öpücüklere boğdu sonra olay görüntü ifşa oldu

Aybüke Pusat ve Furkan Andıç arasında daha önce aşk dedikoduları çıkmış, Dilan Çiçek Deniz ile Aybüke Pusat'ın arasına Furkan Andıç'ın girdiği haberleri magazin gündeminde yer almıştı.

Aybüke Pusat Furkan Andıç’ın kucağında... İkili aşka geldi önce birbirlerini öpücüklere boğdu sonra olay görüntü ifşa oldu

Bu iddiaları Furkan Andıç yalanlamış, Aybüke Pusat ile aralarında bir şey olmadığını belirtmişti. Birlikte tatil yapan ve samimi görüntüleri ortaya çıkan ikili yine gündemde.

Aybüke Pusat Furkan Andıç’ın kucağında... İkili aşka geldi önce birbirlerini öpücüklere boğdu sonra olay görüntü ifşa oldu

Önceki akşam katıldıkları eğlenceden ortaya çıkan görüntülerle magazin gündemine bomba gibi düşen Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'a "Hala arkadaşız demeyeceksiniz herhalde" yorumları yapıldı.

Aybüke Pusat Furkan Andıç’ın kucağında... İkili aşka geldi önce birbirlerini öpücüklere boğdu sonra olay görüntü ifşa oldu

Sarmaş dolaş görüntüleri ifşa olan ikili kısa sürede gündeme bomba gibi düştü.

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