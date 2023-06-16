Aybüke Pusat Furkan Andıç'ın kucağında... İkili aşka geldi önce birbirlerini öpücüklere boğdu sonra olay görüntü ifşa oldu
Aybüke Pusat Furkan Andıç'ın kucağında... İkili aşka geldi önce birbirlerini öpücüklere boğdu sonra olay görüntü ifşa oldu. Defalarca birlikte tatile giderken gizli görüntüleri ortaya çıkan, birbirlerine sarılırken hayranlarının kameralarına takılan ünlü oyuncular Aybüke Pusat ile Furkan Andıç bir kez daha yakalandı.
16.06.2023 15:30 - Son Güncelleme: 16.06.2023 15:40
Aybüke Pusat Furkan Andıç'ın kucağında... İkili aşka geldi önce birbirlerini öpücüklere boğdu sonra olay görüntü ifşa oldu.
Aybüke Pusat ve Furkan Andıç arasında daha önce aşk dedikoduları çıkmış, Dilan Çiçek Deniz ile Aybüke Pusat'ın arasına Furkan Andıç'ın girdiği haberleri magazin gündeminde yer almıştı.
Bu iddiaları Furkan Andıç yalanlamış, Aybüke Pusat ile aralarında bir şey olmadığını belirtmişti. Birlikte tatil yapan ve samimi görüntüleri ortaya çıkan ikili yine gündemde.
Önceki akşam katıldıkları eğlenceden ortaya çıkan görüntülerle magazin gündemine bomba gibi düşen Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'a "Hala arkadaşız demeyeceksiniz herhalde" yorumları yapıldı.