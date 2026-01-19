PODCAST CANLI YAYIN

Ayakkabısını arkadaşları bağlıyordu: 29 yaşındaki anne ilaçsız 38 kilo verdi

Aşırı kiloları nedeniyle ayakkabılarını dahi bağlayamayan bir çocuk annesi Louise Gough, 15 aylık disiplinli bir beslenme ve yürüyüş programı sayesinde 98 kilodan 60 kiloya düşerek hayata yeniden tutundu.

Galler'de yaşayan Louise Gough'un (29) hayatı, bir gece dışarıdayken arkadaşının onun ayakkabı bağcıklarını bağlamak zorunda kalmasıyla değişti. O an hissettiği utanç, Gough'u bir yıl içinde 38 kilo verdiren disiplinli bir yolculuğa sürükledi.

DEĞİŞİMİ TETİKLEYEN UTANÇ ANI VE MOTİVASYON KAYNAĞI

Louise Gough'un zayıflama yolculuğu, Cardiff'te katıldığı bir doğum günü partisinde başladı. En yakın arkadaşlarının yanında nefes nefese kalan ve dans ederken aşırı terleyen Gough, o gece yaşadıklarını şu sözlerle ifade etti:

"Annemin 60. yaş günüydü ama bir saatten fazla dans edemiyordum. 18 beden pantolon almıştım ama aslında 22 bedene ulaşmıştım. En kötüsü de arkadaşımın ayakkabılarımı bağlamak zorunda kalmasıydı; çünkü eğilip kendim yapamıyordum."

Bu fiziksel kısıtlamaların yanı sıra, babası David'i henüz 52 yaşındayken kalp krizinden kaybetmesi, Louise için en büyük uyarıcı oldu. Babasının sporcu bir kişiliğe sahip olmasına rağmen kötü beslenme nedeniyle damarlarının tıkandığını öğrenen genç kadın, kendi geleceği ve 5 yaşındaki kızı için harekete geçmeye karar verdi.

38 KİLO VERDİREEN STRATEJİ: BESLENME VE HAREKET

Louise, popüler olan zayıflama iğneleri veya cerrahi operasyonlar yerine tamamen doğal ve sürdürülebilir bir yöntem tercih etti. İşte izlediği temel adımlar:

  • Kalori Takibi: Günlük alması gereken kalori miktarını 1.800 olarak belirledi ve makro besin dengesini (protein, karbonhidrat, yağ) kurdu.

  • Adım Hedefi: Sürecin ilk üç ayında her gün 8.000 ile 10.000 arasında adım attı.

  • 80/20 Kuralı: Beslenmesinin %80'ini besleyici ve tam gıdalardan, %20'sini ise sevdiği ödül yiyeceklerinden oluşturdu.

  • Paket Servis Yasağı: Ekim 2024'ten bu yana dışarıdan yemek sipariş etmeyi bıraktı.

  • Spor Salonu ve Koşu: Kilo vermeye başladıkça artan enerjisiyle birlikte fitness yapmaya ve düzenli koşmaya başladı.

BESLENME ALIŞKANLIKLARINDAKİ KÖKLÜ DEĞİŞİM

Louise Gough'un zayıflamadan önceki ve sonraki günlük beslenme düzeni arasındaki fark, başarısının temel anahtarını oluşturuyor:

ÖğünEski Beslenme DüzeniYeni Beslenme Düzeni
KahvaltıBüyük boy karamelli kahve, sosisli sandviçYunan yoğurdu ve taze meyve
Öğle YemeğiKahvaltıyla birleştirilmiş ağır öğünlerIzgara tavuk
Akşam YemeğiÇin, Hint mutfağı veya pizza (paket servis)Sebzeli biftek veya tavuk
AtıştırmalıkMuffin, paket cipslerBitter çikolata