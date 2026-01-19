Ayakkabısını arkadaşları bağlıyordu: 29 yaşındaki anne ilaçsız 38 kilo verdi
Aşırı kiloları nedeniyle ayakkabılarını dahi bağlayamayan bir çocuk annesi Louise Gough, 15 aylık disiplinli bir beslenme ve yürüyüş programı sayesinde 98 kilodan 60 kiloya düşerek hayata yeniden tutundu.
BESLENME ALIŞKANLIKLARINDAKİ KÖKLÜ DEĞİŞİM
Louise Gough'un zayıflamadan önceki ve sonraki günlük beslenme düzeni arasındaki fark, başarısının temel anahtarını oluşturuyor:
|Öğün
|Eski Beslenme Düzeni
|Yeni Beslenme Düzeni
|Kahvaltı
|Büyük boy karamelli kahve, sosisli sandviç
|Yunan yoğurdu ve taze meyve
|Öğle Yemeği
|Kahvaltıyla birleştirilmiş ağır öğünler
|Izgara tavuk
|Akşam Yemeği
|Çin, Hint mutfağı veya pizza (paket servis)
|Sebzeli biftek veya tavuk
|Atıştırmalık
|Muffin, paket cipsler
|Bitter çikolata