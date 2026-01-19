Ayakkabısını arkadaşları bağlıyordu: 29 yaşındaki anne ilaçsız 38 kilo verdi

Bu fiziksel kısıtlamaların yanı sıra, babası David'i henüz 52 yaşındayken kalp krizinden kaybetmesi, Louise için en büyük uyarıcı oldu. Babasının sporcu bir kişiliğe sahip olmasına rağmen kötü beslenme nedeniyle damarlarının tıkandığını öğrenen genç kadın, kendi geleceği ve 5 yaşındaki kızı için harekete geçmeye karar verdi.