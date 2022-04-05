RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Avukat Hülya Kuran’ın gözlerden sakındığı kızına bakın! Esra Erol paylaştı gören hayran kaldı! Güzelliğiyle sosyal medyayı salladı

Avukat Hülya Kuran’ın gözlerden sakındığı kızına bakın! Esra Erol paylaştı gören hayran kaldı! Güzelliğiyle sosyal medyayı salladı

Avukat Hülya Kuran'ın gözlerden sakındığı kızına bakın! Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programının güzel ve başarılı sunucusu Esra Erol, yıllardır omuz omuza çalıştığı Hülya Kuran ve ailesini sosyal medya hesabında yayınlayarak avukatlar gününü kutladı. Hülya Kuran'ın kendisi gibi avukat olan kızı ise hayran bıraktı. Zeynep Kuran'ı güzelliğiyle sosyal medyayı sallarken, bazı internet kullanıcıları genç kızı annesi Hülya Kuran'a benzetti. İşte Esra Erol'un sıkı dostu Hülya Kuran'ın gözünden sakındığı kızı Zeynep...

05.04.2022 18:38 - Son Güncelleme: 05.04.2022 18:38
Avukat Hülya Kuran’ın gözlerden sakındığı kızına bakın! Esra Erol paylaştı gören hayran kaldı! Güzelliğiyle sosyal medyayı salladı

Esra Erol'da programının sevilen sunucusu Esra Erol, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.

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Avukat Hülya Kuran’ın gözlerden sakındığı kızına bakın! Esra Erol paylaştı gören hayran kaldı! Güzelliğiyle sosyal medyayı salladı

Ünlü sunucu, yıllardır omuz omuza çalıştığı Hülya Kuran ve ailesini sosyal medya hesabında yayınlayarak avukatlar gününü kutladı.

Avukat Hülya Kuran’ın gözlerden sakındığı kızına bakın! Esra Erol paylaştı gören hayran kaldı! Güzelliğiyle sosyal medyayı salladı

Hülya Kuran'ın kendisi gibi avukat olan kızı ise hayran bıraktı. Güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine toplayan Zeynep Kuran, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Avukat Hülya Kuran’ın gözlerden sakındığı kızına bakın! Esra Erol paylaştı gören hayran kaldı! Güzelliğiyle sosyal medyayı salladı

Birçok sosyal medya kullanıcısı, Zeynep Kuran'ı annesi Hülya Kuran'a benzetti.

Avukat Hülya Kuran’ın gözlerden sakındığı kızına bakın! Esra Erol paylaştı gören hayran kaldı! Güzelliğiyle sosyal medyayı salladı

İşte başta Hülya Kuran olmak üzere ünlü isimlerin çocukları...

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