1 Dansı ve pijamasıyla özdeşleşen Gaffur karakteri ile Türk halkının sevgisini kazanan Peker Açıkalın, bir dönem sağlık sorunları ile gündeme gelmişti.

2 Avrupa Yakası dışında Hababam Sınıfı, Maskeli Beşler, Türkler Çıldırmış Olmalı, Ekmek Teknesi, Yahşi Cazibe gibi sevilen yapımlarda da rol alan Peker Açıkalın 2011 senesinde geçirdiği kalp krizi ile ölümden dönerek yürekleri ağızlara getirmişti.