2004-2009 yılları arasında atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Avrupa Yakası adlı dizide canlandırdığı Gaffur karakteriyle milyonların sevgisini kazanan Peker Açıkalın'dan kötü haber geldi. Peker Açıkalın'ın beyin kanaması geçirdiği ve konuşma yetisini kaybettiği öğrenildi.
Dansı ve pijamasıyla özdeşleşen Gaffur karakteri ile Türk halkının sevgisini kazanan Peker Açıkalın, bir dönem sağlık sorunları ile gündeme gelmişti.
Avrupa Yakası dışında Hababam Sınıfı, Maskeli Beşler, Türkler Çıldırmış Olmalı, Ekmek Teknesi, Yahşi Cazibe gibi sevilen yapımlarda da rol alan Peker Açıkalın 2011 senesinde geçirdiği kalp krizi ile ölümden dönerek yürekleri ağızlara getirmişti.
Oynadığı her rolün hakkını başarıyla veren oyuncudan bir kez daha kötü haber geldi. Magazin Burada'nın haberine göre; Peker Açıkalın beyin kanaması geçirdi.