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Avrupa Yakası'nın Gaffur'uydu! Peker Açıkalın'dan kötü haber geldi! Beyin kanaması geçirdi

2004-2009 yılları arasında atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Avrupa Yakası adlı dizide canlandırdığı Gaffur karakteriyle milyonların sevgisini kazanan Peker Açıkalın'dan kötü haber geldi. Peker Açıkalın'ın beyin kanaması geçirdiği ve konuşma yetisini kaybettiği öğrenildi.

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2024, 12:55 Güncelleme 09 Ağustos 2024, 13:16
Avrupa Yakası’nın Gaffur’uydu! Peker Açıkalın’dan kötü haber geldi! Beyin kanaması geçirdi 1

Dansı ve pijamasıyla özdeşleşen Gaffur karakteri ile Türk halkının sevgisini kazanan Peker Açıkalın, bir dönem sağlık sorunları ile gündeme gelmişti.

Avrupa Yakası’nın Gaffur’uydu! Peker Açıkalın’dan kötü haber geldi! Beyin kanaması geçirdi 2

Avrupa Yakası dışında Hababam Sınıfı, Maskeli Beşler, Türkler Çıldırmış Olmalı, Ekmek Teknesi, Yahşi Cazibe gibi sevilen yapımlarda da rol alan Peker Açıkalın 2011 senesinde geçirdiği kalp krizi ile ölümden dönerek yürekleri ağızlara getirmişti.

Avrupa Yakası’nın Gaffur’uydu! Peker Açıkalın’dan kötü haber geldi! Beyin kanaması geçirdi 3

Oynadığı her rolün hakkını başarıyla veren oyuncudan bir kez daha kötü haber geldi. Magazin Burada'nın haberine göre; Peker Açıkalın beyin kanaması geçirdi.

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