Avlu'nun Deniz'i Demet Evgar herkesi hayrete düşürdü!

Ekranların ünlü isimleri oynadıkları diziler kadar özel hayatlarıyla da gündemde. Avlu dizisinin Deniz'i Demet Evgar oyunculuğu ile mest etmeye devam ediyor. Sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşı karşıya kalan Demet Evgar, Avlu dizisi ile herkesi büyüledi. Avlu ile birçok başarıya imza atan Demet Evgar, genç oyunculara da örnek oluyor. Sevilen oyuncu Demet Evgar oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da mercek altına alındı...

01.05.2019 23:54 - Son Güncelleme: 02.05.2019 03:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





