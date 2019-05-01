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Avlu'nun Deniz'i Demet Evgar herkesi hayrete düşürdü! İşte Demet Evgar'la ilgili o gerçek

Ekranların ünlü isimleri oynadıkları diziler kadar özel hayatlarıyla da gündemde. Avlu dizisinin Deniz'i Demet Evgar oyunculuğu ile mest etmeye devam ediyor. Sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşı karşıya kalan Demet Evgar, Avlu dizisi ile herkesi büyüledi. Avlu ile birçok başarıya imza atan Demet Evgar, genç oyunculara da örnek oluyor. Sevilen oyuncu Demet Evgar oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da mercek altına alındı.

01.05.2019 23:54 - Son Güncelleme: 02.05.2019 00:41
Avlu oyuncusu Demet Evgar herkesi hayrete düşürdü

Avlu dizisinin Deniz'i Demet Evgar oyunculuğu ile mest etmeye devam ediyor. Sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşı karşıya kalan Demet Evgar, Avlu dizisi ile herkesi büyüledi.

Avlu oyuncusu Demet Evgar herkesi hayrete düşürdü

Sevilen oyuncu Demet Evgar, Avlu dizisi ile bir kez daha gündem oldu. Avlu'nun yıldızı Demet Evgar'ın hayranları özel hayatını inceler oldu.

Avlu oyuncusu Demet Evgar herkesi hayrete düşürdü

BURCU ESMERSOY

2 Ekim 1976

Avlu oyuncusu Demet Evgar herkesi hayrete düşürdü

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ

1 NİSAN 1986

Avlu oyuncusu Demet Evgar herkesi hayrete düşürdü

DEMET ŞENER

11 NİSAN 1977

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