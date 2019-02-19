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Avlu dizisinin Deniz'i Demet Evgar'ın eski sevgilisi çok şaşırttı!

Avlu dizisinin Deniz Demir'i Demet Evgar, özel hayatını gizli tutanlardan. Demet Evgar evli mi, sevgilisi kim sorularının yanıtlarını arayanlar genellikle, eski sevgilileri ile karşılaşıyor. Ve bu eski sevgililerin arasında öyle biri var ki şaşıp kalmamak elde değil. Avlu'nun Deniz'i Demet Evgar'ın eski sevgilisini görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Demet Evgar olmak üzere ünlülerin eski sevgilileri.

19.02.2019 15:18 - Son Güncelleme: 19.02.2019 15:18
Avlu dizisinin Deniz'i Demet Evgar'ın eski sevgilisi çok şaşırttı!

Avlu dizisinde canlandırdığı Deniz Demir karakteri ile kariyerini bambaşka bir boyuta çıkaran, Türkiye'nin en çok takip ettiği isimlerden biri hali gelen Demet Evgar'ın şu sıralar kalbi boş gibi görünüyor. Uzunca bir süredir kimseyle görüntülenmeyen Demet Evgar'ın öyle ünlü bir eski sevgilisi var ki, duyanlar şaşırıp kalıyor. Avlu'nun Deniz'i Demet Evgar'ın eski sevgilisini görünce çok şaşıracaksınız.

Avlu dizisinin Deniz'i Demet Evgar'ın eski sevgilisi çok şaşırttı!

ÜNLÜLERİN ESKİ EŞLERİ VE SEVGİLİLERİ

SEDA SAYAN - SİNAN ENGİN
Avlu dizisinin Deniz'i Demet Evgar'ın eski sevgilisi çok şaşırttı!
Avlu dizisinin Deniz'i Demet Evgar'ın eski sevgilisi çok şaşırttı!

MUAZZEZ ERSOY - İSMET ÖZHAN

Avlu dizisinin Deniz'i Demet Evgar'ın eski sevgilisi çok şaşırttı!
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